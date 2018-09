Geschreven op 28-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Uiterlijk in 2040 zijn de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag energieneutraal.

Dat is het doel van de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag die op donderdag 27 september 2018 door staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedeputeerde Baljeu van de provincie Zuid-Holland en wethouder Van Tongeren van de gemeente Den Haag is ondertekend. De 3 bestuurders zetten hiermee hun handtekening onder deze ambitieuze afspraak.

De gebiedsgerichte aanpak in EnergieRijk Den Haag is bijzonder. Staatssecretaris Knops: “We gaan niet één enkel gebouw verduurzamen, maar hanteren een slimme gebiedsgerichte aanpak waarbij we tientallen gebouwen gezamenlijk vergroenen. Die versnelling is nodig om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren.”

De wens tot samenwerking binnen EnergieRijk Den Haag is uniek. Niet eerder immers werkten drie bestuurslagen op deze schaal samen met publieke en private partners aan de stedelijke energietransitie. “Met deze samenwerking ontstaat ook massa voor het ontwikkelen en opschalen van innovatieve oplossingen. Zo komen er nieuwe methoden en technologieën beschikbaar en leren publieke en private partners hoe ze gezamenlijk kunnen bijdragen aan de energietransitie,” aldus Jeannette Baljeu gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Ondertekenaars van de Green Citydeal zijn het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en andere organisaties als de SER, de Politie, de Raad voor de rechtspraak, diverse Hoge Colleges van Staat en de private partijen BAM Bouw en Vastgoed, de Facilicom Groep en Safire.

Naast uniek is de Green Citydeal bovendien uitdagend en inspirerend. Niet alleen zijn deze gebouwen uiterlijk in 2040 klimaatneutraal, maar er wordt ook een aanpak ontwikkeld die in andere stedelijke gebieden toepasbaar is. Wethouder Liesbeth van Tongeren van Den Haag: “Energie-efficiency en schone energie zijn essentieel voor de toekomst van onze steden. Voor deze opgave zijn bewoners, ondernemers en bestuurlijke partners nodig die de handen ineenslaan, samen kunnen we zoveel meer.” Klimaatneutraal kan natuurlijk niet, dat bestaat zelfs helemaal niet en is per definitie een vorm van greenwashing. Men bedoelt natuurlijk energieneutraal en dat kan wel.

Belangrijkste overheidsgebouwen in het centrum van Den Haag waaronder het provinciehuis Zuid-Holland, stadhuis Den Haag en verschillende ministeries. In totaal gaat het om meer dan 1 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Het doel is om meer dan 65.000 GJ per jaar te besparen. Energieneutraal in 2040 en het ontwikkelen van een schaalbare en repeteerbare (gebiedsgerichte) samenwerkings-infrastructuur waar ook ander vastgoed (woningen/utiliteit) op kan aansluiten.

