Bewoners en bedrijven in het Belgische plaatsje Crisnée hoeven straks niet meer te betalen voor elektriciteit. Met dank aan een windmolen en zonnepanelen van de gemeente.

Het Waalse dorp in de provincie Luik koopt een windmolen en duizend zonnepanelen. Daarmee wil het gemeentebestuur de bedrijven en 3.400 inwoners van gratis, groene elektriciteit gaan voorzien.

De bedrijven en inwoners blijven wel gewoon betalen voor de distributie van de stroom en het gebruik van het elektriciteitsnetwerk, maar zijn door de gemeentelijke stroom wel 25 tot 30 procent goedkoper uit dan nu het geval is.

Crisnée investeert 2,5 miljoen euro in de windmolen en de zonnepanelen. “We ontkennen niet dat het moeite vraagt, maar het klimatologische en energie-aspect is zo belangrijk dat we vinden dat we dit moeten doen”, verklaart burgemeester Philippe Goffin.

Als de Waalse regering toestemming geeft voor het project wordt Crisnée de eerste Belgische plaats die centraal groene energie opwekt voor haar inwoners. “Als je een groot veld vol legt met zonnepanelen, zal dat veel efficiënter zijn dan elk huis zijn eigen kleine installatie te geven”, zegt energiespecialist Joannes Laveyne van de Universiteit Gent.