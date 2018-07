Geschreven op 14-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Om de strijd aan te gaan tegen de klimaatopwarming, blijft EDF Luminus innovatieve en duurzame oplossingen implementeren om op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier met energie om te gaan.

Naast de investering in een nieuwe warmtekrachtkoppeling die eind 2018 in dienst wordt gesteld, heeft het bedrijf op haar site in Ham ook een oude opslagtank voor olie omgevormd tot een milieuvriendelijke opslagplaats voor energie die gebruikt wordt om de Gentse stadsverwarming te voeden.

Het water in de oude opslagtank, goed voor 4,5 miljoen liter warm water, wordt overdag opgewarmd tot een temperatuur van 90°C door de WKK-eenheden in de centrale aan de Ham in Gent op vol vermogen te laten draaien. ’s Nachts worden dan bepaalde eenheden stilgelegd en wordt het water uit de energieopslagplaats gebruikt om de Gentse stadsverwarming te voeden, het grootste netwerk van België.

Omdat de geproduceerde warmte voortaan wordt opgeslagen in de opslagplaats die als “batterij” dient, moeten de WKK-eenheden op de site in Ham zich niet meer aanpassen aan het verbruik op de stadsverwarming. Zij kunnen steeds op vol vermogen blijven draaien, wat optimaal is voor het rendement en resulteert in een lager gasverbruik. Daarnaast dalen ook de onderhoudskosten aan de WKK-eenheden, omdat het aantal draaiuren van de eenheden daalt. De onderhoudskost wordt namelijk bepaald door het aantal draaiuren en niet door de geproduceerde elektriciteit.

