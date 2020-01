Geschreven op 15-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Giga Storage bouwt de krachtigste batterij van Nederland.

De batterij wordt in het najaar van 2020 geplaatst op de locatie bij het landelijk testcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen Accres van de Wageningen University & Research te Lelystad, direct naast het windmolenpark Neushoorntocht.

Energieopslag GIGA Rhino, met een capaciteit van 12 MW, wordt het krachtigste energieopslagproject van Nederland: een GIGA-batterij.

De Rhino batterij van 12 megawatt gaat de piekproductie van het Windnet opvangen. Dit is een privaat stroomnet waar nu 80 megawatt aan vermogen binnenkomt van nabijgelegen windparken. In de toekomst komt daar nog eens 120 megawatt aan zonnestroom bij. Op dagen dat het hard waait en de zon schijnt, kan het net het stroomaanbod niet aan. Dan moet men óf windmolens uitschakelen, óf het net verzwaren met dikkere kabels en meer transformatoren.

Beide maatregelen zijn inefficiënt; een zwaar net kost veel geld en is maar op een paar momenten per maand nodig. Windmolens en zonnevelden uitschakelen is zonde van de opgewekte energie. Daarom kunnen batterijen uitkomst bieden: je laadt de batterij bij piekproductie op met de overtollige stroom en geeft die stroom op rustiger momenten terug aan het net. Om dat voor elkaar te krijgen zijn wel grote batterijen nodig en moet de schakeling met een wind- of zonnepark slim worden geregeld.

De batterij van Giga Storage bestaat in totaal uit 1.377 modules. Deze werken allemaal samen via een computersysteem dat constant in de gaten houdt of elke batterij zijn werk nog goed doet. “Zodra modules te heet worden schakelt het systeem ze terug”, vertelt COO Maarten Quist van Giga Storage. “Als batterijen te warm worden, takelen ze namelijk sneller af en dat willen we niet hebben.” De reuzenbatterij komt van het bedrijf NEC, dat wereldwijd al 900 megawatt aan grote batterijen installeerde.

“De batterij zelf is bewezen technologie, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. De aansluiting op het slimme net bij Accres wordt de grote uitdaging”, vertelt Quist. Als het systeem blijkt te werken, kan het een voorbeeld zijn voor het toekomstige stroomnet van heel Nederland. Accres voert projecten uit op het gebied van duurzame energie (op basis van zon, wind en biomassa) en onderzoekt de mogelijke toepassingen van groene grondstoffen en kringlopen.

Het primaire doel van deze batterij is om een grotere hoeveelheid hernieuwbare energie op het elektriciteitsnet te zetten. Dit doen we door de batterij zo in te zetten dat het afschakelen van duurzame energieproductie wordt beperkt. Daarnaast wordt met behulp van de Rhino batterij het elektriciteitsnet gestabiliseerd. De Rhino batterij levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Energieopslag is de ontbrekende schakel in de energietransitie.

Op 9 januari is de crowdfundingactie van GIGA Storage voor de realisatie van de krachtigste batterij (12 MW) van Nederland, succesvol afgesloten en is het gewenste bedrag van 3,6 miljoen euro ruim gehaald. Meer dan 500 investeerders zijn ingestapt.

