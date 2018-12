Geschreven op 18-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De gemeente Zwolle gaat op zeven gemeentelijke gebouwen zonnepanelen plaatsen. De 1.150 zonnepanelen gaan jaarlijks 280.000 kilowattuur zonnestroom produceren.

De totale investering van 350.000 euro voor de panelen wordt hiermee in 11 jaar terugverdiend.

De gemeente Zwolle wil met het beschikbaar stellen van het eigen vastgoed voor zonne-energie het goede voorbeeld geven en roept pandeigenaren op om ook te investeren in een duurzame stad en bij te dragen aan de Zwolse energiedoelen.

In 2011 werd een groot deel van het gemeentelijke vastgoed al voorzien van in totaal 2.800 zonnepanelen. Genoeg voor 630.000 kilowattuur duurzame energie. Samen dragen de gebouwen bij aan het doel om in 2025 25 procent van de totale energievraag op duurzame wijze op te wekken en de CO2 uitstoot met 25 procent te verminderen.

