De eerste jaren komt de elektriciteit van bestaande installaties voor hernieuwbare energie in Nederland. Uiterlijk vanaf 1 januari 2022 wordt de levering verzorgd vanuit nieuwe, nog te realiseren projecten. Op deze manier stimuleert Utrecht dat meer duurzame energie wordt opgewekt. Eerder kozen ook Rotterdam en Amsterdam hiervoor, waardoor het effect op de markt versterkt wordt.

“We zijn blij dat we met Greenchoice een partij hebben gevonden waarmee we samen kunnen werken aan het opwekken van meer duurzame energie”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “Door als gemeente het goede voorbeeld te geven en de markt te stimuleren meer duurzame energie op te wekken, hopen we dat ook andere organisaties overgaan op in Nederland opgewekte groene stroom.” Utrecht kiest voor een tienjarig contract om Greenchoice de tijd te geven de ambitie waar te maken.

Als onderdeel van de overeenkomst gaan Utrecht en Greenchoice tevens aan slag om de gemeentewerf aan de Tractieweg volledig fossielvrij te maken. Het betekent dat de gemeentewerf op termijn op elk moment van de dag gebruik moet gaan maken van groene energie. Ook op momenten als de zon niet schijnt of de wind niet waait. ‘Altijd Groen’ noemt Greenchoice dat.

Om ‘Altijd Groen’ op de Tractieweg te bereiken, start Greenchoice in samenwerking met smart energy partner Spectral een innovatief pilotproject. In dit project wordt gekeken hoe het huidige energieverbruik kan worden gereduceerd en de opwek van duurzame stroom verhoogd. Ook zal er vraag- en aanbodsturing van elektriciteit moeten worden gerealiseerd. Dat kan bijvoorbeeld door elektrische auto’s te laden op momenten dat er voldoende groene stroom beschikbaar is, en ook door het inzetten van batterijen om groene stroom op te slaan, zodat het kan worden gebruikt op de momenten dat er onvoldoende duurzame stroom wordt opgewekt.

Marieke van den Hoek: “We kijken ernaar uit om te starten op de Tractieweg. Het wordt een innovatief project waarin we met elkaar gaan leren wat er nodig is om volledig fossielvrij te kunnen zijn. De inzichten uit dit project kunnen we ook in andere projecten en op andere plaatsen gebruiken.”

