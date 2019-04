Geschreven op 22-4-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De gemeente Amsterdam gaat dit jaar 12.000 zonnepanelen plaatsen op 31 daken van de gemeente Amsterdam.

Het gaat onder meer om de daken van het stadsloket Noord en het Fietsdepot in Westpoort.

De 12.000 zonnepanelen wekken samen duurzame stroom op voor ongeveer 1.500 huishoudens. Van de meeste panelen kunnen Amsterdammers eigenaar worden.

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om de CO2 uitstoot van de stad terug te dringen met 55% in 2030 en 95% in 2050. Daarnaast wil men dat Amsterdam in 2040 aardgasvrij is. Om dit te bereiken is een omslag naar schone energie nodig. Op alle geschikte gemeentegebouwen komen daarom in de komende jaren zonnepanelen.

Hoe de Amsterdammers eigenaar van de panelen kunnen worden, blijft vooralsnog onduidelijk.