Geschreven op 28-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. De gemeente Amsterdam gaat vanaf 1 januari 2019 100% duurzame energie afnemen van Greenchoice. Het afgesloten contract heeft een looptijd van 15 jaar.

Met deze overstap draagt de stad bij aan de overgang van fossiele naar duurzame energie en stimuleert de gemeente Amsterdam de bouw van windmolens in Nederland.

Gezamenlijk gebruiken de deelnemende partijen zo’n 122 gigawatt uur aan stroom, dit is gelijk aan zo’n 36.000 huishoudens. De stroom die wordt afgenomen is duurzaam opgewekt en afkomstig uit Nederland. In eerste instantie via wind, zon of biomassa.

Onderdeel van de overeenkomst is de afspraak (verplichting) dat de totale capaciteit die de gemeentelijke organisatie verbruikt binnen zeven jaar wordt opgewekt door windmolens die de komende jaren voor dit doel worden gebouwd. Daarmee levert de gemeente een werkelijke bijdrage aan de energietransitie van fossiel naar duurzaam: alle elektriciteit wordt geleverd met moderne windmolens die na 1 januari 2019 in gebruik zijn genomen.

Het is de bedoeling dat de stad binnen zeven jaar volledig draait op energie door nieuw gebouwde windmolens. Maar hiervoor zullen nog wel nieuwe windmolens gebouwd moeten worden. Afhankelijk van het type windmolen ligt het aantal tussen de 20 en 65.

Naast de gemeente vallen ook de Brandweer Amsterdam-Amstelland, Afval Energie Bedrijf, het Stedelijk Museum, de Openbare Bibliotheek Amsterdam en de Nationale Opera en Ballet onder het nieuwe contract.

Lijkt mij een goed plan als ook het GVB Amsterdam kiest voor 100% duurzame energie van Greenchoice. Zie: GVB Amsterdam Wil Vanaf 2019 100% Nederlandse Duurzame Energie

