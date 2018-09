Geschreven op 20-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Gazelle gaat verduurzamen. Op het dak van de fabriek worden vanaf volgend jaar maar liefst 6.000 zonnepanelen geïnstalleerd.

Huishoudens met interesse investeren in zonnepanelen, zonder dat zij er zelf ook maar eentje op hun huis hebben liggen.

Zij krijgen groene energie via de panelen op het 20.000 vierkante meter grote dak van de Gazelle-fabriek.

Vanuit de fabriek in Dieren worden al meer dan 100 jaar hoogwaardige Gazelle fietsen ontwikkeld. De fabriek is door de jaren heen diverse keren uitgebreid en verbouwd om zo ruimte te scheppen voor de verdere groei en ontwikkeling van Gazelle. Anno 2014 was het tijd voor een nieuwe stap! Op 3 september 2015 werd onze geheel vernieuwde fabriek geopend door Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander.

De verbouwing en nieuwbouw van ons Innovation & Production Center heeft plaatsgevonden op de bestaande locatie in Dieren. Tussen de gehandhaafde fabrieksgebouwen en het monumentale hoofdgebouw is een nieuwe, meer dan 7.000 m2 grote montagehal gebouwd. Daarin bevinden zich onder andere de montagelijnen en een geautomatiseerde lakkerij waar fietsen en e-bikes worden geassembleerd.

Zie ook: De Elektrische Cargobike D10 e-cargo by Gazelle