Geschreven op 10-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Deze week is in Purmerend het startsein gegeven voor de uitbreiding van het warmtenet om woningen in een jaren ’60 wijk de mogelijkheid te bieden gasvrij te worden.

Aan deze starthandeling is een uitgebreid en intensief traject vooraf gegaan, waarin bewoners en gemeente gezamenlijk hebben onderzocht op welke manier de woningen gasvrij kunnen worden gemaakt.

De gemeente Purmerend is sinds 2017 met eigenaren-bewoners van 95 woningen uit de jaren ’60 in gesprek over de mogelijkheden van aardgasvrij wonen. Voor het toepassen van laag temperatuur-oplossingen als een warmtepomp, moeten de woningen ingrijpend geïsoleerd worden. De kosten die hiermee gemoeid gaan, wegen niet op tegen de uiteindelijke opbrengsten in comfort en geld. Het warmtenet dat al sinds 1984 in Purmerend nieuwbouwwoningen verwarmt, is een midden temperatuur-oplossing. Met een aansluiting op dit warmtenet is het wel mogelijk om een overstap te maken naar een CO2-vrije manier van wonen.

Stadsverwarming Purmerend (SVP) maakt gebruik van een biomassacentrale die met houtsnippers van Staatsbosbeheer duurzame warmte levert aan de woningen in de stad. Een bewezen techniek, tot nu toe met name toegepast om nieuwbouwwoningen direct vanaf de bouw aan te sluiten, of om corporatiewoningen over te sluiten van blokverwarming op stadsverwarming. Het omzetten van bestaande woningen in particulier eigendom, is nieuw.

In het kader van deze eerste pilot in Purmerend (onderdeel van de Proeftuin Aardgasvrije Wijken waarvoor een Rijksbijdrage is verleend), heeft SVP een nieuwe manier ontwikkeld om de warmte in de rijtjeswoningen te brengen. De warmtelevering gaat via een stijgleiding langs de gevel omhoog tot het niveau van de zolder. Daar gaat de leiding naar binnen en wordt aangesloten op de bestaande infrastructuur van de cv-installatie. De warmteafleverset kan op de vrijgekomen plaats van de cv-ketel worden bevestigd. Binnenshuis betekent dit een tamelijk eenvoudige installatie waaruit een minimum aan overlast voor de bewoner voortvloeit. Ook is de tijd die met de ombouw gepaard gaat, gering. Via één stijgleiding zijn twee woningen te voorzien van warmte, de leiding krijgt aan de gevel een bemanteling die sterk doet denken aan een zinken regenpijp.

De gebruikelijke manier om een warmtenet te installeren – onderlangs, via de kruipruimte of de gevel naar de meterkast – levert in woningen uit deze periode meerwerk en technische problemen. Om te beginnen zijn de meterkasten uit de jaren zestig niet berekend op de maten van een warmteafleverset. Een uitbreiding van de meterkast betekent weer een verminderde toegankelijkheid van de gang, met name voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. Maar ook heeft de versie onderlangs impact op de techniek: de interne infrastructuur die gebouwd is op het vervoeren van warmte van boven naar beneden. De manier die Stadsverwarming Purmerend nu ontwikkeld heeft, levert oplossingen voor veel problemen en neemt binnenshuis de minste ruimte in beslag.

Bewoners zijn enthousiast over deze vernieuwing. Zij hebben in het proces rond deze warmtetransitie een belangrijke rol gespeeld. Niet alleen vanwege hun positie – zij beslissen immers zelf of ze meegaan in de transitie – maar ook door mee te denken in oplossingen en alert te zijn in het signaleren van problemen.