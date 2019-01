Geschreven op 23-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Onlangs is het nieuwe distributiecentrum DC Noord van FrieslandCampina in Meppel geopend. Het duurzame distributiecentrum heeft een BREEAM Very Good certificaat voor duurzaamheid.

FrieslandCampina zal het distributiecentrum gebruiken voor de opslag en overslag van zuivelproducten van zijn productielocaties in Beilen en Meppel en vanuit hier verder verspreiden richting de exportmarkten.

Het duurzaam gebouwde distributiecentrum zorgt voor een efficiëntieslag qua transport, waardoor de jaarlijkse CO2-uitstoot aanzienlijk reduceert. Op het terrein van DC Noord komt een zonnepark met 1600 zonnepanelen.

Het distributiecentrum betekent veel voor FrieslandCampina en de omgeving. Meppel heeft een gunstige centrale ligging en goede bereikbaarheid over zowel de weg als het water. Door de duurzame bouw, de uitstekende isolatie en efficiëntere transport levert het een belangrijke bijdrage aan de reductie van de uitstoot van CO2. Alle verlichting is LED-verlichting met bewegingsdetectoren. Dus geen beweging betekent dat er geen energie verbruikt wordt en het donker is. Het Distributiecentrum is gasloos en Friesland Campina koopt 100% groene stroom in, net zoals men dat doet voor alle productielocaties in Europa. Bijna 30 procent van alle groene stroom wordt bij onze leden ingekocht (cijfers 2017). Zie ook: Ruim 800.000 Zonnepanelen op Daken Leden-Melkveebedrijven FrieslandCampina by GroenLeven

Het 31.000 vierkante meter tellende distributiecentrum is bestemd voor opslag en overslag van zuivelproducten voor exportmarkten als China, Hongkong, Rusland en Griekenland en vervangt distributiecentra in Meppel, Hoogeveen, Heerenveen en Veendam. Het centrum biedt ruimte aan 43.000 palletplaatsen en beslaat daarmee een oppervlakte van zo’n vijf voetbalvelden. Gekozen is voor Meppel vanwege de gunstige ligging. Vanuit DC Noord kunnen de zuivelproducten rechtstreeks over het water naar de Rotterdamse haven, wat een aanzienlijke vereenvoudiging van de keten betekent. Jaarlijks zullen er meer dan 9.000 exportcontainers en 8.000 truckzendingen afgehandeld worden. Ook over land is de locatie goed bereikbaar en zijn er goede verbindingen met de rest van de wereld.

DC Noord biedt werkgelegenheid voor circa 35 medewerkers en voldoet aan de laatste eisen op het gebied van voedsel- en brandveiligheid. Het centrum is met duurzame materialen gebouwd en is duurzaam in gebruik. Daardoor heeft het gebouw het duurzaamheidskeurmerk BREAAM Very Good verworven. De verwachting is dat naast een jaarlijkse efficiencybesparing een forse reductie van 1,5 miljoen transportkilometers wordt gerealiseerd, wat neerkomt op een reductie van CO2-uitstoot van 650.000 kg. Dit staat gelijk aan een jaarlijkse besparing van 28 huishoudens of 37 keer met een vrachtwagen de wereld rond.

