Greenchoice, Vattenfall en Portliner willen samen een drijvend laadstation met een flowbatterij ontwikkelen in het havengebied van Rotterdam.

De organisaties tekenden een intentieovereenkomst waarin ze aangeven samen te willen werken aan het innovatieve project. Het doel: ‘groen varen’ stimuleren voor zowel binnenvaart- als zeeschepen.

De drie organisaties onderzoeken de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een ponton met een Vanadium Redox Flowbatterij. Deze batterij moet voorzien in ontlaad- en laadmogelijkheden voor elektrolyt en aangesloten worden op windpark Hartelkanaal. Zo kan de batterij direct worden opgeladen met duurzaam opgewekte stroom uit de windmolens en moet het als laadstation gaan dienen voor de binnenvaart én voor zeeschepen.

In Rotterdam wordt hard gewerkt aan een toekomstbestendige haven, waarbij het energiesysteem verandert en bijdraagt aan de energietransitie. Er moeten oplossingen komen voor een toenemend aantal elektrische binnenvaartschepen en voor zeeschepen die groen willen varen. Hoewel in de meeste havens voor de binnenvaart wel al stroom beschikbaar is voor het opladen van batterijen, is er nog geen overtuigende oplossing om zeeschepen snel van voldoende stroom te voorzien. Het laadstation met de Vanadium Redox Flowbatterij moet voor beide type schepen een oplossing gaan bieden.

Het ponton/laadstation zal ook uitstekend in staat zijn om op de nationale energiemarkten het elektriciteitsnet te balanceren en een betrouwbare levering van groene stroom te garanderen. De flowbatterij kan onbeperkt op- en ontladen, zonder slijtage of veroudering. Daarbij is er relatief weinig energieverlies waarmee het een duurzame optie is.

De partijen streven ernaar het project in de periode 2021/2022 te realiseren, waarbij ze elk hun eigen expertise en kennis inbrengen. Zo ontwikkelt, ontwerpt, financiert en realiseert Portliner het ponton met de Vanadium Redox Flowbatterij. Vattenfall levert kennis van de energiemarkt en verzorgt de technische realisatie van de integratie van het ponton in het lokale energienet. Greenchoice biedt de locatie, de netaansluiting en de stroom voor de batterij en zal de activiteiten uitvoeren die nodig zijn voor het inzetten van de batterij op de flexibiliteitsmarkt.

