De EU-Landen en de Europese Commissie willen dat in 2030 32 procent van alle opgewekte energie duurzaam is.

Daarnaast is het plan om het voor huishoudens en bedrijven makkelijker te maken om duurzame energie op te wekken.

De nieuwe doelstelling is hoger dan het streven van 27 procent dat de Europese Commissie eind 2016 had voorgesteld, maar het Europees Parlement wilde een nog hoger percentage duurzaam opgewekte energie: 35 procent. Uiteindelijk is er een deal gesloten van 32 procent. Mooi in het midden.

De nieuwe afspraken dragen bij aan het halen van de doelen in het klimaatakkoord van Parijs en het streven van de EU om wereldwijd de nummer één op het gebied van duurzaamheid te worden.

Het nieuwe doel van 32 procent duurzame energie in 2030 geldt voor de hele EU. De lidstaten moeten individueel plannen inleveren waarin staat hoe zij gaan bijdragen. Over het algemeen moet het voor zowel particulieren als bedrijven in de EU makkelijker worden om energie op te wekken.

Wordt voor Nederland nog een hele grote opgaaf om dit nieuwe doel te gaan halen. Nederland hanteert nu een doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 en 16% duurzame energie in 2023. Daar kunnen we dus aan toevoegen 32% in 2030. Het aandeel duurzame energie of zo u wilt hernieuwbare energie kwam in 2017 uit op slechts 6,6 procent. Biomassa is met 61 procent van het totaal de grootste bron van hernieuwbare energie in 2017.

Daarnaast is besloten dat palmolie als biobrandstof vanaf 2023 moet verdwijnen.

Er gaat steeds meer palmolie naar biodiesel in Europa. Indonesische gemeenschapsleiders vragen al langer aan Europa om te stoppen met het gebruik van palmolie voor biobrandstof, vanwege mensenrechtenschendingen en ontbossing. Dat besluit is dan nu genomen. Helaas niet met ingang van volgend jaar, maar pas in 2023.

Palmolie groeit aan populariteit in de tanks van Europese voertuigen. Maar liefst 51 procent van alle palmolie in Europa gaat naar biobrandstof. Dat is een toename van ruim 13 procent ten opzichte van vorig jaar. Het overtreft het gebruik van palmolie voor koekjes, hazelnootpasta, sauzen en andere levensmiddelen, dat nu 39 procent voor zijn rekening neemt in de Europese Unie.

