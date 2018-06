Geschreven op 20-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt om de energie-efficiëntie te verhogen naar tenminste 32,5 procent tegen 2030.

Mogelijk wordt dit doel na een herziening in 2023 nog hoger bijgesteld. Voor 2020 is het doel een energie-efficiëntie van 20 procent.

Als onderdeel van de nieuwe afspraken moet het aantrekkelijker worden voor bedrijven en consumenten om hun energieverbruik te verlagen. Zo moeten bijvoorbeeld mensen die in een flat wonen beter inzicht krijgen in hun warmteverbruik.

Vorige week werd al een nieuw doel voor hernieuwbare energie afgesproken. Tegen 2030 moet 32 procent van alle verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen komen. Al deze nieuwe afspraken moeten ervoor zorgen dat de EU kan voldoen aan de afspraken die in 2015 in Parijs zijn gemaakt.

Europa definieert energie-efficiëntie als de verhouding tussen de verkregen prestatie, dienst, goederen of energie, en de hiertoe gebruikte input van energie. Energie-efficiëntie staat centraal in de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei van de EU en de overgang naar een hulpbronnenefficiënte economie. Dat is de reden waarom de EU zich als doel heeft gesteld om in 2020 20% te besparen op haar primaire energieverbruik.

