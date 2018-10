Geschreven op 5-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Bij de gasgestookte elektriciteitscentrale Enecogen in de Rotterdamse haven is een herstelvoorziening voor het hoogspanningsnet in gebruik genomen.

Deze voorziening – een soort enorme noodstroomgenerator – zorgt ervoor dat het hoogspanningsnet weer snel onder spanning komt in het geval er in Nederland een totale stroomuitval plaatsvindt.

De herstelvoorziening is gebouwd door Enecogen, een joint venture van Eneco en Castleton Commodities International, in opdracht van TenneT. Na een bouwperiode van 18 maanden is de installatie nu klaar voor gebruik.

Met de ingebruikname wordt Enecogen een belangrijke schakel om bij een totale stroomuitval TenneT de spanning op het stroomnet terug te brengen. Hoewel zo’n black-out situatie in Nederland zeer onwaarschijnlijk is, wil TenneT conform Europese afspraken voorbereid zijn op een dergelijke situatie.

In een black-out situatie moet de stroomvoorziening in Nederland opnieuw worden opgestart. De herstelvoorziening, die bestaat uit een noodstroomvoorziening, een gasturbine en een generator, zwengelt als een soort startmotor de Enecogen centrale aan. Daardoor kan vervolgens ook de rest van de stroomvoorziening – zowel centrales als zonneparken en windmolens – stapsgewijs weer onder spanning worden gebracht. De noodvoorziening moet zo snel mogelijk na afroep door TenneT kunnen draaien, om vervolgens minimaal 24 uur beschikbaar te blijven.

De installatie bij Enecogen is de derde noodvoorziening die TenneT voor dit doel heeft gecontracteerd in Nederland. Eerder contracteerde TenneT deze voorzieningen al bij de Magnum-centrale van Nuon in het noorden en de Lage Weide-centrale van Eneco in het midden van het land. Met de oplevering van de startmotor van het zuiden heeft TenneT haar noodvoorziening voor black-outs nu volledig op orde.