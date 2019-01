Geschreven op 8-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Klimaatverbond EnergyBattle is dé landelijke energiebespaarwedstrijd voor gemeenten en scholen.

Medewerkers en leerlingen worden uitgedaagd om samen het energieverbruik van het gemeentehuis of de school drastisch naar beneden te brengen.

Hoe we dat doen? Door simpelweg wat beter op te letten! Blijft het licht niet onnodig aan. Staat de verwarming in het weekend laag. Er is al snel een hoop besparing mogelijk.

EnergyBattle 2018 bespaart 22 procent op het gasverbruik. Medewerkers van Waterschap De Dommel hebben in een landelijke energiebesparingswedstrijd de meeste energie bespaard, 22% gas en 21% elektra. Gemeente Leiden is tweede geworden, gemeente Gouda derde. In totaal hebben vorig jaar 186 deelnemers meegedaan.

De inschrijving voor de Klimaatverbond Energybattle is weer geopend. Dit jaar heeft de battle een flinke opfrisbeurt gekregen. Waar eerdere jaren individuele huishoudens binnen de gemeente de strijd met elkaar aan gingen is het dit jaar tijd voor de gemeente zelf! Dit jaar gaan kantoor- en schoolgebouwen de strijd aan om zoveel mogelijk energie te besparen.

De Klimaatverbond Energy Battle is de landelijke energiebespaarwedstrijd waarbij gemeenten de uitdaging aangaan zoveel mogelijk gas en stroom te besparen. Per gemeente gaan een aantal gebouwen met elkaar, en tussen de gemeenten de strijd aan.Gemeenten geven steeds meer invulling aan hun voorbeeldfunctie en kunnen met de Klimaatverbond Energy battle laten zien wat ze allemaal doen om energie te besparen. Daarnaast richt de battle zich op scholen omdat ook hier de voorbeeldfunctie belangrijk is.

Niet alleen thuis valt veel energie te besparen ook op kantoor of op school is nog veel te winnen. Men denkt dan al snel aan grote technische aanpassingen, maar soms is dat helemaal niet nodig om (eerste) besparingen te behalen. Zo blijken verwarmingsinstallaties vaak niet goed afgesteld op de gebruikstijden van het gebouw, branden lichten soms ook in het weekend en zetten gebruikers de ramen open omdat ze het te warm vinden, terwijl tegelijkertijd de verwarming aan staat. Daarom heeft Klimaatverbond Nederland besloten de Energy Battle dit jaar op kantoren en scholen te richten. We hebben hiervoor een nieuwe partner gevonden Shifft. Shifft is gespecialiseerd in online energiebesparingsdiensten waarmee gebruikers meer inzicht krijgen in hun energiegebruik. Shifft is een zogenaamde ODA (onafhankelijke Diensten Aanbieden) en mag daarmee de slimme meter uitlezen van deelnemers die daarvoor toestemming hebben gegeven.

Inzicht in het eigen energiegebruik is ook een van de verplichte maatregelen voor gebouwen die onder de wet Milieubeheer vallen. In de zogenaamde ‘Erkende maatregelenlijsten’ staan maatregelen opgenomen die zichzelf in 5 jaar terugverdienen. Energiemanagement is zo’n maatregel omdat heel snel grote besparingen behaald kunnen worden doordat verkeerde instellingen snel aan het licht komen. Tijdens de battle wordt met een eenvoudig systeem gewerkt om hiermee kennis te maken. Ook voor gebouwen die niet onder de verplichting van de wet milieubeheer vallen is de maatregelenlijst zeer zinvol, ook voor deze gebouwen geldt (bijna) altijd deze terugverdientijd.