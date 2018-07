Geschreven op 7-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Hoe krijgen we paleis Soestdijk energiepositief?’ Dat is de vraag van Unica Energy Solutions die zij tijdens de Energy Challenge op paleis Soestdijk op 31 mei 2018 heeft ingevuld.

Tijdens de Energy Challenge zijn teams uitgedaagd om buiten de gebaande paden te gaan denken. De Unica Energy Challenge geeft nieuwe inzichten in de mogelijkheden van creatieve duurzame energie oplossingen en innovaties in relatie tot de energietransitie.

De resultaten worden door de eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep, met het concept Made by Holland, meegenomen in de renovatie en herontwikkeling van het paleis.

Het energiepositief maken van het paleis volgt drie stappen, om het huidige verbruik van 500 MWh elektra en de warmtevraag van 9.600 GJ terug te dringen en een energieoverschot te creëren: isoleren, slimme binneninstallaties en duurzame opwekking met energieopslag. Zo worden dunne isolatie met phase change materials, smart building automation, led-verlichting, luchtbehandeling met een warmtewiel en WKO geïntroduceerd. Andere noviteiten zijn de toepassing van een zonneweide met waterstofopslag batterij en warmteopvang onder het leistenen dak.

Gevolg van de ingrepen is dat de warmte- en koudevraag geheel lokaal kan worden opgevangen met een overschot aan elektriciteit dat geleverd kan worden aan derden of aan het net. Benieuwd naar hoe de Energy Challenge eruitzag? Studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht maakten een film van de uitdaging op Paleis Soestdijk. Deze kun je bovenaan de pagina bekijken. Lees ook meer informatie op de website van Unica.

Op 8 juni 2017 heeft Minister Plasterk bekend gemaakt dat het landgoed Soestdijk wordt verkocht aan MeyerBergman Erfgoed Groep. Het winnende plan Made By Holland ontwikkelt Soestdijk tot een platform en etalage van innoverend en ondernemend Nederland. Daarmee speelt Made By Holland in op een urgente maatschappelijke behoefte. De nieuwe eigenaar van Paleis Soestdijk is het consortium Made By Holland, bestaande uit Meyer Bergman Investments, Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek, adviesbureau Hylkema Consultants en Leeuwenpoort Ontwikkeling. Deze partijen mogen nu hun plan voor het paleis gaan uitvoeren.

Nederlandse bedrijven, wetenschappelijke instituten en kennisorganisaties onderscheiden zich internationaal op meerdere terreinen: van waterbeheersing tot offshore, van agricultuur en voeding tot mode en design, van duurzame energie tot gaming. Op Soestdijk presenteren ze zich aan elkaar en aan alle Nederlanders. Nieuwe initiatieven krijgen een plek en worden daarmee toegankelijk gemaakt voor een breed publiek, op zakelijke doelgroepen en ook op investeerders in jong talent en buitenlandse handelspartners. Made By Holland zet de schijnwerpers op de innovatiekracht en de excellente prestaties van Nederlandse bedrijven en kennisorganisaties.

Het winnende plan is ontwikkeld door MeyerBergman Erfgoed Groep. Onder deze vlag opereren diverse organisaties waaronder MeyerBergman Erfgoed ontwikkeling die allen deel uitmaken van dit familiebedrijf, met als gemeenschappelijk missie een actieve inzet voor het behoud, de ontwikkeling en programmering van monumentaal erfgoed. Deze organisatie komt voort uit MeyerBergman, en heeft inmiddels bijna 50 jaar ervaring met (binnen)stedelijke herontwikkeling. Maya Meijer-Bergmans: “De herontwikkeling van Soestdijk is een complexe opgave. We durven dit aan omdat we de expertise in eigen huis hebben om deze uitdaging tot een succes te maken. We weten waar we aan beginnen, immers met bijvoorbeeld de Westergasfabriek hebben we bewezen een gebouwencomplex zorgvuldig te restaureren en te renoveren. We hebben daarmee van de gebouwen en de omgeving een plek gemaakt waar heel veel verschillende mensen zich thuis voelen”.