Hergebruik van meubilair, papier en drukwerk, bedrijfskleding en ICT hardware zit in de lift. Dit staat in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

In 2017 zijn opnieuw stappen gezet op weg naar een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering. De energiebesparing komt onder andere door minder vierkante meters aan kantoren, door het optimaliseren van klimaatinstallaties en isolatie en het gebruik van hernieuwbare warmte (warmte-koude-opslaginstallaties met de bodem als bron en warmtepompen met de buitenlucht als bron).

Het Rijk wil daarnaast bijdragen aan een economie waarin materialen en grondstoffen een langere levensduur hebben met een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik. Circulaire projecten zijn er rond meubilair, papier en drukwerk, bedrijfskleding, ICT hardware, afval en grondstoffenmanagement, catering en gebouwen. Uit de rapportage blijkt dat verduurzaming en kostenbesparing hand in hand kunnen gaan. Zo is door meubilair opnieuw te gebruiken via de Rijksmarktplaats in 2017 minimaal 323 ton CO2 en 7,5 miljoen euro aan kosten bespaard.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken: “Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp. Het is niet voor niets een speerpunt van het regeerakkoord. Dat vraagt ook om duurzaam handelen van de overheid zelf. Met energiebesparing, hergebruik en een CO2-reductie van 9 procent zetten we mooie stappen vooruit. Maar het is vooral een motivatie om nóg meer stappen te zetten en de duurzame transitie van Nederland te versnellen.”