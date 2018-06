Geschreven op 9-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De meeste duurzame school van Nederland, of in ieder geval Rotterdam; dat is de inzet van Energieslag. Leerlingen van Rotterdamse basisscholen konden hiervoor ideeën aandragen en uitvoeren.

De winnende scholen zijn CBS Mozaïek, CBS de Ark en de Emmaschool. De prijzen zijn inmiddels uitgereikt aan de winnaars van de eerste editie van Energieslag. Het resultaat mag er zijn: 16 procent energiebesparing.

Begin februari zijn 2.000 leerlingen uit de groepen 7 & 8 van 40 Rotterdamse basisscholen enthousiast de strijd met elkaar aangegaan. De leerlingen strijden in Energieslag om hun school de meest duurzame school van Nederland te maken. Door het beantwoorden van vragen en door het uitvoeren van opdrachten, kunnen de leerlingen badges verdienen. Doordat de leerlingen inzicht krijgen in hun daadwerkelijke energieverbruik, kunnen ze zelf maatregelen bedenken om het verbruik te reduceren.

De verschillende scholen hebben tal van leuke initiatieven ondernomen om zoveel mogelijk te verduurzamen. Zo zijn er verschillende warme truien dagen georganiseerd en is de verwarming lager gezet. Kinderen hebben presentaties gehouden over energieverbruik en –besparing en de leerlingen zijn bewuster omgegaan met het gebruik van de computers en de verlichting. Ook werden ramen en deuren vaker gesloten om niet onnodig te hoeven stoken en één school heeft zelf een energiepolitie in het leven geroepen.