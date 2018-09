Geschreven op 11-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het is van groot belang voor de samenleving om toe te werken naar een energieneutrale samenleving, waarbij gebouwen zelfvoorzienend zullen zijn.

Vanaf 2050 is dit zelfs verplicht voor bedrijfspand van een minimale grote van 100m2.

Om dit te realiseren, zal geïnvesteerd moeten worden in energiebesparende maatregelen die ervoor zorgen dat de maandelijkse kosten op energie uitgaven zullen afnemen.

Zo kun je er als eigenaar van een pand voor kiezen om zonnepanelen aan te leggen, een warmtepomp te installeren of je vloer, dak of muur goed te isoleren of LED verlichting aan te schaffen. Investeringen die zichzelf uiteindelijk meer dan terug zullen verdienen. Tevens kun je in sommige gevallen ook subsidies krijgen voor het doorvoeren van enkele van deze maatregelen. De RVO biedt verschillende subsidies hiervoor aan.

Een belangrijk onderdeel om de energieprestaties van uw pand onder de aandacht te brengen is het pand voorzien van een energielabel. Een energielabel voor een bedrijfspand is naast dat het verplicht is bij oplevering, verkoop of verhuur van een pand ook een goede graadmeter om te zien hoe energiezuinig jouw bedrijfspand is. Het energielabel voor bedrijfspanden werkt anders dan voor woningen, waarbij iedere woning al een voorlopig energielabel heeft. Bij een bedrijfspand dient er een gecertificeerde inspecteur op locatie het pand de energieprestaties op te nemen en te registreren in het systeem van de overheid.

Vanaf 2023 is het verplicht om een energielabel C voor een pand te realiseren. Zit je momenteel op een G Label, dan zul je zeker meerdere investeringen moeten doen om dit voor deze tijd geregeld te krijgen. Uiteindelijk leidt deze tussenstap tot de ambitie van een energie neutrale samenleving. Zorg er dus voor dat je niet te laat begint met het investeren in deze maatregelen, want dit kan leiden tot een sluiting van het pand.