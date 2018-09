De gemeente Harderwijk kijkt daarbij onder andere naar het systeem van de zogenoemde Solar Highways, zoals die nu wordt gemaakt langs de A50 bij Uden, en vergelijkbare systemen.

Met Solar Highways willen Rijkswaterstaat, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Solar Energy Application Center (SEAC) de technische en economische haalbaarheid onderzoeken om zonnecellen te integreren in geluidsschermen langs snelwegen. Anders dan zonnepanelen kunnen de zonnecellen het licht van twee kanten omzetten in energie.

Bij Uden plaatst het bedrijf Heijmans 400 meter aan energieopwekkende delen in een geluidsscherm. Het scherm moet volgens informatie van Rijkswaterstaat in 2019 geïnstalleerd en operationeel zijn, waarna het tot 2021 als demonstratieproject gemonitord wordt. Na 2021 moet het scherm energie blijven leveren. Naar verwachting is dat genoeg voor veertig tot negentig huishoudens. Zie ook: Solar Highways: Integratie Dubbelzijdige Zonnepanelen in Geluidsscherm Langs de A50 bij Uden