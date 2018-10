Energie en Besparing Geschreven op 5-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De datum voor het volgende EnergiekEvent is bekend: donderdag 11 april 2019. Het is nog even weg, maar zet de datum alvast in uw agenda! Vanuit Noord-Holland vertrekt een bus naar het event.

Onderzoekers en ondernemers praten u bij over de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Dat doen we in workshops en bij de projecten in de kassen.

Vele aspecten van Het Nieuwe Telen, optimale gewasopbouw, energiezuinig belichten, nieuwe energiezuinige kassen, en meer komen aan bod. U kunt weer kiezen uit diverse routes en er is voor ieder wat wils.

Het EnergiekEvent wordt georganiseerd door Kas als Energiebron, Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw en Delphy.

Kas als Energiebron is het gezamenlijke innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van LNV.

