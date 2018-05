Energie en Besparing Geschreven op 28-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Vrijdag 15 en zaterdag 16 juni barst Windpark Nijmegen-Betuwe van nieuwe energie tijdens Energiefestival Blowlands.

Blowlands is dé plek voor iedereen in de regio Arnhem-Nijmegen die meer wil weten over lokaal opgewekte duurzame energie en hiervoor zelf in actie wil komen.

Bij Blowlands ontmoet je de nieuwe energiemakers: mensen uit de regio Arnhem-Nijmegen die de energietransitie een boost willen geven.

Door samen duurzame energie op te wekken uit wind, zon en water. Lokaal, in onze eigen omgeving. Kom ook naar Energiefestival Blowlands. Ontdek wat jij kunt doen voor een groenere wereld. Toegang tot het festival is gratis.

Zie ook: Windpark Nijmegen-Betuwe: Vijf Windturbines op Bedrijventerrein De Grift in Nijmegen – Zonnepark De Grift met 17.000 Zonnepanelen op Bedrijventerrein De Grift in Nijmegen – Gemeenten Regio Arnhem-Nijmegen Kiezen voor Duurzame Energie by De Groene Stroomfabriek – Het Grootste Drijvend Zonnepark van Nederland: Zonnepark Next Garden (Bergerden) Lingewaard