Energie en Besparing Geschreven op 20-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) organiseert van maandag 8 tot en met donderdag 11 oktober 2018 een grote energiebeurs in het Lalla Rookh-gebouw.

Het doel van deze energiebeurs is allereerst het uitwisselen van kennis op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in Suriname.

Het is belangrijk dat in Suriname de bewustwording op gang gebracht wordt inzake de verschillende alternatieven voor het genereren van energie. Tijdens deze energiebeurs zullen bedrijven, instanties en diverse professionals hun producten en diensten promoten en uitgebreid ingaan op hun bedrijfsprocessen.

Klimaatverandering is een wereldwijd fenomeen, dat zich ook doet gevoelen in Suriname. Daarom moeten wij ook op zoek gaan naar mogelijkheden voor het genereren van groene energie om het klimaat te beheersen, aldus de EBS.

De EBS is de leverancier van elektrische energie en is verantwoordelijk voor opwekking, transmissie en distributie van die energie naar haar klanten. De opwekking van energie geschiedt middels de thermische krachtcentrales van de EBS die zich bevinden in Paramaribo. Daarnaast zijn er kleinere opwekcentrales in de diverse districten gehuisvest. De distributie naar haar klanten toe geschiedt middels onderstations en het hoog- en laagspanningsnetwerk (het elektriciteitsnetwerk).

Om de energievoorziening in Suriname te upgraden en daarmede de huidige uitdagingen binnen de energiesector het hoofd te kunnen bieden is Suriname een samenwerkingsverband aangegaan met de Inter-American Development Bank (IDB). In het kader hiervan heeft de EBS gemeend te werken aan het verhogen van de bewustwording over hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Reden waarom in de maand oktober 2018 een energiebeurs georganiseerd wordt om zodoende de mogelijkheid te creëren dat gewerkt wordt aan sterkere samenwerkingsverbanden tussen overheidsfunctionarissen, het bedrijfsleven, leden van relevante instellingen en organisaties en de gemeenschap op dit vlak.

Door het organiseren van de beurs wordt ook kennis gedeeld en daarmede het bewustzijn aangewakkerd, over hernieuwbare energie in het algemeen en de specifieke vormen hiervan in het bijzonder. Tevens zal er aandacht besteed worden aan energie-efficiënte zaken. De EBS beoogt met het organiseren van deze beurs dat energie tot een duurzame bron voor ontwikkeling in Suriname wordt.

De energiebeurs is bestemd voor studenten, consumenten, onderwijsinstituten, ondernemers en overheidsorganisaties. Efficiënt omgaan met energie kan op diverse manieren in de eigen thuis- of werksituatie. Bijvoorbeeld door alleen de lampen aan te maken in dat deel van de woning waar u zich op dat moment bevindt.

Tijdens de energiebeurs zullen voorbeelden op verschillende niveaus worden besproken. Op welke manier kan het bedrijfsleven efficiënt omgaan met energie en welke mogelijkheden zijn er reeds aanwezig in Suriname, maar ook in de rest van de wereld voor het genereren van groene energie.

Zie ook: Suriname Krijgt $100.000 Voor Duurzame Energie – De Gouden Bergen van Suriname: Het Belangrijkste Exportproduct en de Levensader van Suriname – Een Schoon Suriname: SvSS Nederland en SuWaMa