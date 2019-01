Geschreven op 20-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Energiebeheer Nederland (EBN) heeft dinsdag 15 januari tijdens haar jaarlijkse energieontbijt de nieuwe versie van de infographic Energie in Nederland gepresenteerd. De data van de infographic zijn afkomstig van het CBS.

De eerste exemplaren werden door Jan Willem van Hoogstraten (CEO EBN) overhandigd aan Maarten Camps (secretaris generaal van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat) en Manon Janssen (voorzitter van de Industrietafel van het Klimaatakkoord).

Het is voor het derde jaar dat EBN de infographic uitbrengt. Het geeft in een oogopslag inzage in het Nederlandse energiesysteem en geeft antwoord op vragen als Hoe zit het met de energiewinning en het energieverbruik?, Welke bijdrage wordt door de verschillende sectoren geleverd? en ‘Hoe is de verhouding tussen gas- en elektriciteitsverbruik?.

Jan Willem van Hoogstraten: “Met de infographic denken we een bijdrage te kunnen leveren aan de zogeheten geïnformeerde dialoog over energie in Nederland. Weinig mensen weten hoe het precies zit en wat de feiten zijn. Met de feiten alleen ben je er natuurlijk niet, maar ze zijn van onschatbare waarde om duiding te geven en het gesprek op gang te brengen.

Nieuw in de versie van dit jaar is de klimaatthermometer. Deze geeft aan hoe Nederland scoort als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen. De score over 2018 geeft aan dat we op een niveau zitten van 193 Mton Co2-equivalent. Ten opzichte van het ijkjaar 1990 is dat een verbetering van 30 Mton, en om de doelen van 2030 te halen is een verder daling van 79Mton noodzakelijk.