Energie Voor Scholen is hét inkoopcollectief binnen het onderwijs.

Het collectief realiseert voor een scherp tarief energie voor ruim 6.000 schoolgebouwen. (ca. 850 schoolbesturen).

U hoeft als schoolbestuur nergens meer naar om te kijken. Alles wordt voor u geregeld.

U kunt met al uw vragen op energiegebied terecht bij Energie Voor Scholen.

Energie Voor Scholen is sinds 2003 bewezen effectief in de inkoop van energie met een volume van inmiddels ruim 335 miljoen kWh elektriciteit en 112 miljoen m3 aardgas.

De profielorganisaties Verus, VBS, VGS, LVGS, VOS/ABB en ISBO werken samen binnen het Inkoop Centrum Onderwijs. De uitvoering van het project is uitbesteed aan het onafhankelijke inkoopadviesbureau Hellemans Consultancy dat een soortgelijk project uitvoert voor kerken in Nederland. Zie: Energie Voor Kerken: 1700 Kerken In Nederland Gaan Voor 100% Windenergie by Greenchoice

Energie Voor Scholen inschrijving voor het nieuwe energiecollectief 2021 tot en met 2025 is geopend.

