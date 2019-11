Geschreven op 22-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De selectie voor de Energie uit Wijk Challenge 2020 is bekend. Lees meer over de initiatieven en het vervolg.

De Energie uit de Wijk Challenge heeft 63 initiatieven voor schone energie van bewonersgroepen ontvangen.

Daaruit heeft een onafhankelijke jury onder leiding van meteoroloog en klimaatambassadeur Helga van Leur 12 Haagse Energie Toppers gekozen.

In de Challenge stelt de gemeente Den Haag 500.000 euro beschikbaar voor deze bewonersinitiatieven die zorgen voor een snellere overstap naar schone energie.

Er zijn al veel wijken, buurten en straten in Den Haag waar bewoners met elkaar plannen maken of nadenken over mogelijkheden om hun eigen omgeving duurzamer te maken. Toch blijven sommige van die initiatieven steken in de ‘planfase’. De gemeente wil groepen inwoners ondersteunen om bestaande en nieuwe plannen verder te helpen. Zo kunnen zij zelf de overstap maken van fossiele energiebronnen naar schone energie.

De achtkoppige jury van de Challenge heeft na beraad een selectie gemaakt van 12 Haagse Energie Toppers. Deze initiatieven worden in 2020 intensief begeleid zodat ze de initiatieven versneld uit kunnen voeren. Het gaat om de volgende initiatieven:

Mijn straat loopt op Kop Verticale zonnepanelen Het Groenlingen Lab Van Premie A naar Label A Samen verduurzaming Lehárstraat Bespaar met ventileren GrachtenKracht De Energie Ka(n)s Energie voor Energie FNP voor minder CO2 Haagse Stroom in versnelling Verduurzaming Chalet Ockenburg

De jury heeft naast de selectie van de Haagse Energie Toppers een groep initiatieven aangewezen die weliswaar niet tot de selectie behoort, maar wel veelbelovend is. Deze runner-ups worden uitgenodigd om aan onderdelen van het versnellingsprogramma deel te nemen, maar krijgen geen ondersteuningsbudget vanuit de Challenge. Alle bewonersinitiatieven hebben persoonlijk bericht over de selectie ontvangen.

De Haagse Energie Toppers presenteren eind november hun initiatieven aan de jury. Die dag krijgen de bewonersgroepen te horen welke ondersteuning van de gemeente of van netwerkpartijen zij krijgen bij het zelf uitvoeren van hun plan. De ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit hulp bij het vinden van de juiste partners (zoals lokale ondernemers), projectbegeleiding of hulp bij de financiering. Aansluitend start in januari 2020 de versnellingsfase die loopt tot december van dat jaar.

