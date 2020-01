Geschreven op 23-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

“Een beter milieu begint bij jezelf”, dus is het van belang om je bewust te zijn van je eigen energiegedrag.

Onnodig veel energie gaat verloren omdat mensen bijvoorbeeld ‘s nachts vergeten de verwarming omlaag te zetten of de kraan tijdens het tandenpoetsen aan laten staan.

Wanneer je hierop let, zul je merken dat je energierekening vanzelf een stuk lager wordt.

Energie besparen is geld besparen en ook nog eens goed voor het milieu. Energievergelijk zette daarom 101 enegiebespaar tips voor je op een rij om energie te besparen.

Energie besparen is makkelijk, als je weet waarop je moet letten. Met goede isolatie blijft de warmte beter in huis. Zonnepanelen wekken je eigen duurzame stroom op. En met deze snelle bespaartips verlaag je je energierekening zonder dat het je iets kost. Energie besparen kan heel simpel zijn, zonder dat het je eerst veel geld kost. Deuren in huis dichtdoen, korter douchen, lampen uitdoen en apparaten niet op standby laten staan: het is vaak een kleine moeite. En alles bij elkaar scheelt het een heleboel op je energierekening.

101 tips om energie te besparen

Algemeen

1. Investeer in duurzame energie, zoals zonne-energie of zonne-boiler.

2. Zorg ervoor dat je zonnepanelen of zonneboiler optimaal werkt. Regelmatig onderhoud is belangrijk.

3. Investeer in betere isolatie. Denk aan vloerisolatie, dakisolatie, spouwmuurisolatie, buitenmuurisolatie en raamisolatie.

4. Controleer of je bestaande isolatie goed is of dat er mogelijk verbeteringen mogelijk zijn.

5. Zorg voor goede ventilatie (ramen, deuren en je ventilatiesysteem). Dat zorgt voor frisse lucht in de woning en dat bespaart bovendien energie.

6. Investeer in nieuwe, milieuvriendelijke ventilatie.

7. TopTip: Eet minder vlees. Bij de productie van vlees komt namelijk veel CO2 vrij. Met name rundvlees heeft een hoge milieubelasting.

8. Koop geen nieuwe spullen als je die eigenlijk niet nodig hebt.

9. Kies voor lokaal geproduceerd voedsel.

10. Koop alleen kleding die op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze is geproduceerd. Koop ook geen onnodige kleding.

11. Maak minder vaak gebruik van pakketbezorgdiensten, maar haal het pakketje zelf op, bijvoorbeeld op de fiets.

12. Vermijd de boot en het vliegtuig als het even kan. Die verbruiken gemiddeld gezien meer energie dan de trein, de bus of de auto.

13. Laat je adviseren door een onafhankelijke energieadviseur of ga naar een energieloket in jouw gemeente. Ze kunnen je helpen met tips om energie te besparen.

14. Energie besparen begint bij jezelf, maar zorg ook dat je gezin, vrienden en collega’s op de hoogte zijn van manieren om energie te besparen.

15. Beleg in bedrijven die bijdragen aan een duurzame maatschappij en energiebesparing promoten.

Verwarming

16. Investeer in een warmtepomp en goede isolatie. Dan kun je van het gas af.

17. Zet de verwarming niet hoger dan 20 graden. Als je het koud hebt, trek je een trui aan. Elke graad kouder, bespaart gemiddeld 5 procent op je energierekening.

18. Het heeft geen zin om de thermostaat hoger in te stellen om je huis sneller te laten opwarmen. Het zorgt er alleen voor dat deze langer aanstaat en je onnodig energie verbruikt.

19. Programmeer je verwarming, zodat hij alleen aanstaat wanneer je thuis bent.

20. Overweeg een slimme thermostaat die je via een app of je telefoon kunt besturen. Als je de verwarming bent vergeten uit te zetten, kun je hem altijd nog op afstand uitschakelen.

21.Vervang je oude cv-ketel door een zuinige en hoogwaardige HR-ketel

22. Laat je centrale verwarming regelmatig controleren en laat je ketel goed instellen. Een korte onderhoudsbeurt betekent vaak dat je je verbruik met 5 procent kunt verlagen.

23. Ontlucht de radiator ten minste een keer per jaar.

24. Zorg dat je verwarming ten minste 10 centimeter is verwijderd van meubilair. Dat is efficiënter.

25. Vermijd het gebruik van elektrische verwarmingsapparatuur. Dat is veel minder efficiënt.

26. Tapijt of vloerkleden zorgen voor een iets betere isolatie van je vloer waardoor meer warmte behouden blijft. Het vergroot ook je wooncomfort.

27. Ga je op vakantie? Zet de thermostaat dan op 12 graden Celsius. Dat bespaart energie en je voorkomt dat leidingen kunnen bevriezen.

28. TopTip: Infraroodverwarming kan handig zijn als bijverwarming op een bepaalde plek, zoals een zithoek of werkplek op zolder.

29. Houd gordijnen en lamellen dicht, vooral ’s nachts als het buiten koud is. Dat zorgt voor minder warmteverlies.

30. Houd ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten en koop een flap voor de brievenbus. Nog beter is een losse brievenbus bij de deur.

31. Dicht spleten en kieren voor optimaal behoud van warmte.

Keuken

32. Kook elektrisch of met behulp van inductie. Zorg dat je keuken middels duurzame energie van stroom wordt voorzien.

33. Kies voor een zuinige kookplaat.

34. TopTip: Kies het formaat pan dat past bij de grootte van de kookplaat.

35. Gebruik bij kleine hoeveelheden koken, kleine pannen.

36. Maak gebruik van een hogedrukpan die zuiniger omgaat met energie.

37. Gebruik een pandeksel om efficiënter te koken.

38. Vervang of reinig de ovenfilter minimaal een keer per maand. Stof en vuil kunnen de onderdelen snel doen verstoppen.

39. Gebruik de magnetron in plaats van de oven om voedsel op te warmen.

40. Zorg voor een schone oven, die gaat efficiënter om met energie.

41. Time de voorverwarming fase van je oven, zodat je hem kunt gebruiken wanneer hij is voorverwarmt en niet te lang laat voorverwarmen.

42. Spoel vuile vaat af met warm water.

43. Laat je koelkast- en vriezerdeur zo min mogelijk openstaan.

44. Zet je koelkast en vriezer niet kouder dan nodig.

45. Zorg dat je koelkast schoon is, dat geldt met name voor de condensor aan de achterkant.

46. Gebruik de vaatwasser alleen als deze volledig is geladen.

47. Meet water dat je moet koken af, zodat je niet meer energie verbruikt dan strikt noodzakelijk.

Verlichting en apparatuur

48. TopTip: Vervang onzuinige gloeilampen. LED-lampen zijn het meest zuinig en gaan het langste mee.

49. Schakel verlichting uit in ruimten die je niet gebruikt. Dit klinkt logisch, maar wordt door velen over het hoofd gezien.

50. Maak slim gebruik van daglicht waardoor je minder kunstmatige verlichting nodig hebt. Een lichte tint aan de muren en het plafond kan wonderen doen.

51. Gebruik een bewegingssensor of een tijdklok voor verlichting buiten.

52. Maak gebruik van dimmers; een lamp op een lager vermogen verbruikt minder stroom.

53. Voorkom sluipverbruik van elektrische apparaten. Schakel apparaten helemaal uit door de stekker uit het stopcontact te halen of gebruik een doordrukstekker of standby-killer.

54. Let bij de aanschaf van huishoudelijke apparatuur op het energieverbruik. Kies voor een gunstig milieulabel A, A+ of hoger.

55. Lees de handleiding van elektrische apparatuur. Daarin staan instructies voor een verantwoord energiegebruik.

56. Overweeg om oudere apparaten te vervangen. In vrijwel alle gevallen verbruikt nieuwe apparatuur minder energie dan oudere apparatuur.

57. Schakel monitoren en schermen uit wanneer ze niet in gebruik zijn.

58. Overweeg om een mobiele zonnelader te kopen om je smartphone op te laden.

59. Bewaar (oplaadbare) batterijen op een koele plek en niet in de zon. Dan gaan ze langer mee.

Washok/bijkeuken

60. Schaf een zuinige wasmachine aan. Met name modellen met een voorlader verbruiken tot 30 procent minder elektriciteit dan wasmachines met een bovenlader.

61. TopTip: Was op een lagere temperatuur. 30 graden is voldoende voor de meeste kleding.

62. Was minder vaak. Een broek gaat gemakkelijk een week lang mee. Een t-shirt of trui met gemak een paar dagen.

63. Drogers zijn energievreters. Droog je kleding daarom op een wasrek (binnen of buiten).

64. Reinig de pluizervanger van de droger voor iedere droogbeurt.

65. Gebruik de droger ’s avonds (als het kouder wordt) waardoor je kunt profiteren van de warmte die de droger afgeeft. Dit geldt ook voor andere apparaten die warmte genereren.

66. Droog meerdere ladingen achter elkaar. Zo zorg je ervoor dat warmte verzameld blijft in de droger en je minder energie verbruikt.

67. Was alleen als de wastrommel vol is.

68. Centrifugeer de was op een hoog toerental, je hoeft dan minder lang de droger te gebruiken. Nog beter is om de natte was op te hangen.

69. Zet de wasmachine na het wassen helemaal uit.

70. Schaf speciale doekjes aan zodat je was van verschillende kleuren met elkaar kunt wassen. De doekjes gaan het verkleuren van je kleding tegen en zo krijg je de wastrommel sneller vol.

Badkamer

71. Zorg voor een vochtvrije badkamer voor zover dat kan. Een vochtvrije badkamer warmt sneller op.

72. Douche minder lang. Daarmee bespaar je water en energie.

73. Draai de kraan dicht tijdens het scheren of tandenpoetsen.

74. Haal de oplader van je elektrische tandenborstel uit het stopcontact als het apparaat is opgeladen.

75. Neem een douche bij de sportvereniging of op je werk.

76. TopTip: Douche op een lagere temperatuur. Wist je dat koud douchen zelfs allerlei gezondheidsvoordelen heeft?

77. Open de deur van de badkamer om vocht buiten te laten in plaats van gebruik te maken van een afzuigventilator.

78. Gebruik een afzuigventilator precies lang genoeg om alle vochtigheid te verwijderen.

79. Neem een douche in plaats van bad.

80. Gebruik een waterbesparende douchekop/kraankop om te besparen op je warmwaterkosten.

81. Handdoeken kan je prima meerdere dagen gebruiken. Dat scheelt wasbeurten en dus energie.

Tuin

82. Let bij het aanschaffen van elektrische apparatuur voor in je tuin op het energieverbruik. Apparaten worden voorzien van een energielabel.

83. TopTip: Elektrische grasmaaiers zijn gemiddeld 75 procent zuiniger dan modellen op benzine. Schaf daarom een elektrisch model aan. Heb je een klein grasveld? Maai dan met een handgrasmaaier.

84. Besproei je tuin ’s ochtends vroeg. Overdag gaat veel water verloren (verdamping). Water besparen = energie besparen.

85. Plant bomen en planten om je huis tegen de wind (koude lucht) te beschermen.

86. Vang regenwater op in een regenton.

87. Schakel een fontein uit op tijden dat deze niet wordt bekeken.

88. Een goede vijver blijft ook schoon zonder pomp, maar met goed onderhoud.

89. Zorg ervoor dat alle tuinverlichting voorzien is van een LED-lamp of spaarlamp.

90. Terrasverwarming vreet energie. Liever niet dus. Doe liever warmere kleding aan.

Auto

91. Overweeg om elektrisch te rijden en kies een kleine (en lichte) auto. Die verbruiken minder energie dan grote modellen.

92. Is elektrisch geen optie voor je? Kies dan een auto met een gunstig energielabel en een laag brandstofverbruik.

93. Pas je rijstijl aan: schakel vroeger, rijd zoveel mogelijk met een constante snelheid en zet de motor uit bij korte stops.

94. TopTip: Laat de auto zoveel mogelijk uitrollen, bijvoorbeeld als je een rood stoplicht nadert. Dat is stukken zuiniger dan remmen in de laatste 100 meter.

95. Rijd liever 100 dan 120 of 130 op de snelweg. Daarmee verbruik je zo’n 25 procent minder brandstof of accu.

96. Hou je banden op spanning. Met goed opgepompte banden verbruik je minder energie, omdat er minder rolweerstand is.

97. Vermijd de dakkoffer als het even kan. Zo verbruik je veel minder brandstof.

98. Zorg voor geregeld onderhoud van je auto, zodat je auto optimaal presteert.

99. Pak de auto minder vaak, zeker voor korte stukjes. De fiets of benenwagen zijn 100% energieneutraal. De trein is de meest milieuvriendelijke optie qua openbaar vervoer.

100. Ruiten bevroren? Laat de motor dan niet stationair draaien. De auto warmt namelijk pas goed op zodra je gaat rijden. Stationair draaien is slecht voor de motor van je auto en niet goed voor het milieu.

101. Gebruik je airco slim: zet de eerste 2 minuten eerst je ramen open. Zo zorg je er voor dat alle warme lucht de auto uit kan. Zet daarna de airco aan.