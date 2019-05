Geschreven op 8-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Eneco en Shell hebben een aanvraag voor een opsporingsvergunning ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), om te zoeken naar aardwarmte in de regio Rotterdam (Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas).

In deze regio heeft de ondergrond een gunstige samenstelling voor de winning van aardwarmte en kan die aardwarmte aangesloten worden op bestaande en nieuwe warmtenetten.

Beide partijen hebben hun kennis en expertise gebundeld, om in samenwerking met klanten, bedrijven, omwonenden, de (lokale) overheid en andere belanghebbenden, een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de rol van aardwarmte in de Nederlandse energietransitie.

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is bestaande warmte die uit aardlagen op dieptes tussen de 500 meter en 4.000 meter wordt benut. Zowel de nationale overheid, de provincie Zuid-Holland, als lokale overheden zien voor duurzame aardwarmte een belangrijke plek in de energietransitie. De provincie Zuid-Holland is hiervoor bij uitstek geschikt.

Het kan tot een jaar duren voor het ministerie van EZK beslist over de opsporingsvergunning. Indien deze aan Eneco en Shell wordt verleend brengen zij het aardwarmtepotentieel in de betreffende regio in kaart om tegelijkertijd de warmtevraag bovengronds te onderzoeken.

