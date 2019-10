Geschreven op 24-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Azteq heeft bij ADPO in het dorp Kallo in de haven van Antwerpen het eerste zonnespiegelpark van de Benelux opgeleverd. Het park maakt gebruik van concentrated solar thermal-technologie.

Het basisprincipe van concentrated solar thermal (cst-)systemen is zonlicht concentreren op collectorbuizen.

Bij Antwerp Distribution and Products Operations (ADPO) gebeurt dit door twee rijen van in totaal 120 paraboolspiegels – met een oppervlakte van 1.1.00 vierkante meter – tegenover elkaar op te stellen en deze de zon te laten volgen en zo het opgevangen zonlicht te concentreren op de collectorbuizen.

Met de zonnewarmte wordt stoom geproduceerd om de chemische producten die ADPO opslaat op druk en temperatuur te houden. De kersverse minister van Energie, Zuhal Demir, heeft het zonnespiegelpark gisteren officieel geopend in de gemeente Beveren waaronder Kallo valt. Toenmalig minister Bart Tommelein verstrekte in april 2018 namens de Vlaamse regering 819.000 euro investeringssubsidie aan Azteq om proefinstallaties te bouwen met zonnespiegels. ‘De potentie van deze technologie is net zo groot als die van zonnestroom’, aldus Koen Vermout, directeur bij Azteq.

In Antwerpen heeft Azteq nu bij Antwerp Distribution and Products Operations (ADPO) het eerste zonnespiegelpark opgeleverd. ADPO is een bedrijf dat deel uitmaakt van het chemische cluster in de haven van Antwerpen. De warmte die hier nodig is, bedraagt slechts 140 graden Celsius. Het bedrijf gebruikt de warmte om de vloeistoffen die het bedrijf transporteert op temperatuur te houden en zo de viscositeit van deze vloeistoffen te borgen. Er is een continue behoefte aan warmte, omdat de te transporteren vloeistoffen anders stollen. Het zonnespiegelpark – dat jaarlijks 500 megawattuur gasverbruik zal vervangen – is geplaatst boven de parking van het bedrijf, boven een spoorlijn en onder een hoogspanningslijn.

Later dit jaar levert Azteq een installatie op bij Proviron in Oostende dat chemische componenten voor onder meer kunststoffen, watergebaseerde verven en lijmen produceert. Proviron wil dat Azteq warmte met een temperatuur van 260 graden Celsius gaat leveren.

