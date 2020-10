Geschreven op 14-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De huurders van woningcomplex Langendijkdreef in Leiderdorp hadden de primeur: op hun dak is gistermiddag ’s lands eerste collectieve zonnestroominstallatie voor huurders in werking gesteld.

Het is voor het eerst dat huurders met een gezamenlijk dak rechtstreeks kunnen profiteren van de opbrengst van zonnestroom.

Het project is mogelijk gemaakt door duurzame energieleverancier Greenchoice en Delen Duurzame Energie in samenwerking met woningcorporatie Rijnhart Wonen en met de ondersteuning van Provincie Zuid-Holland.

Het is voor huurders in Nederland lastig om zelf zonne-energie op te wekken. Zij lopen tegen praktische bezwaren en regels op. Zo zijn ze zelf geen eigenaar van het dak waaronder ze wonen en kunnen dus niet zomaar zonnepanelen plaatsen. Woningcorporaties passen wel zonnestroom toe, maar vanwege de woningwet is dat alleen stroom voor bijvoorbeeld de liften en verlichting in gezamenlijke delen van het gebouw. Veruit het grootste deel van het elektriciteitsverbruik in deze woningen heeft echter betrekking op de gebruiker van de woning, de huurder. Marieke van den Hoek, commercieel directeur Greenchoice: “Huurders staan in de energietransitie vaak aan de zijlijn, terwijl zij wel graag mee willen doen. Wij vinden dat iedereen aan de transitie mee moet kunnen doen én ervan moet kunnen profiteren.”

Om woningcorporaties en huurders te helpen, sloegen Greenchoice en sociale onderneming Delen Duurzame Energie (DDE) de handen ineen. Het idee: voor elke woningcorporatie die geschikte daken aanbiedt voor het opwekken van zonnestroom, richt DDE een lokale energiecoöperatie op en financiert de opwekinstallatie. De energiecoöperatie start vervolgens een postcoderoosproject. In zo’n project krijgen lokale bewoners, in dit geval de huurders van de betreffende woningcorporatie, de mogelijkheid gezamenlijk een bijdrage te leveren in de opwek van duurzame energie. In ruil hiervoor zijn ze tot maximaal 10.000 kWh vrijgesteld van energiebelasting. Na aftrek van kosten voor bijvoorbeeld rente en aflossing levert dit deelnemers bij gemiddeld verbruik een fikse maandelijkse besparing op.

Het project in Leiderdorp is het eerste resultaat van de samenwerking. Van den Hoek: “We zijn er enorm trots op dat het is gelukt. We richten ons nu op uitbreiding van sociale zonneprojecten met woningcorporaties in héél Nederland. Diverse woningcorporaties en gemeentes hebben al gezegd mee te willen doen.”

Normaal gesproken investeert een deelnemer in een postcoderoosproject vooraf in een aantal zonnepanelen. Hij of zij krijgt daar een belastingvoordeel op zijn energierekening voor terug. In de samenwerking tussen Greenchoice en DDE kunnen de huurders meedoen aan het project en belastingvoordeel ontvangen zónder zelf geld in te leggen. In plaats daarvan betalen zij via hun maandelijkse energierekening contributie aan de energiecoöperatie, die daar onder andere de rente en aflossing van de zonnepanelen van betaalt. Het voordeel is dat de maandelijkse energierekening direct lager wordt. Greenchoice neemt de collectief opgewekte groene stroom af en verrekent op de energienota van deelnemers de opgewekte en verbruikte stroom, de energiebelasting en de contributie aan de energiecoöperatie.

Leden van de coöperatie ontvangen tevens een aanzienlijke korting bij de aanschaf van apparatuur om elektrisch te gaan koken. De provincie Zuid-Holland stelt een eenmalige subsidie beschikbaar als voorbereiding op aardgasvrij wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een inductiekookplaat, magnetron en pannenset.