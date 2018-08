Geschreven op 29-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Om duurzame energie maximaal te kunnen benutten is er vraag naar flexibiliteit. Het aandeel duurzaam opgewekte energie groeit en hiermee ook de vraag naar flexibiliteit.

Energieopslag zorgt ervoor dat we flexibel met onze energie om kunnen gaan.

Ecovat Seasonal Thermal Energy Storage transformeert energie van gebruik naar comfort. Een 100% duurzaam systeem, gericht op een toekomst onafhankelijk van fossiele brandstoffen.

In Arnhem start binnenkort een grootschalige demonstratie met een Ecovat: een ondergrondse warmtebuffer. In een Ecovat kan zowel zon- als windenergie worden opgeslagen.

De Udense start-up Ecovat bouwt enorme ondergrondse warmtebuffers. Water met temperaturen tot 90 graden Celsius dient in deze ‘grote weckpotten’ als opslagmedium voor zon- en windenergie. Ecovat zet duurzame elektriciteit om in warmte. In betonnen watertanks, enkele tientallen meters diep en breed, blijft deze warmte maandenlang behouden.

Een netwerk van duurzame stroomopwekkers zoals zonnepanelen en windmolens voorziet het Ecovat van elektriciteit. Het Ecovat zet deze opgewekte elektriciteit vervolgens om in warmte, waardoor het water in het vat opwarmt. De temperatuur in het vat kan oplopen tot 90 graden Celsius. Doordat het vat goed geïsoleerd is, blijft de warmte bewaard: Na zes maanden is 90 procent van de warmte behouden. Op die manier kan warmte opgewekt in de zomer, ’s winters worden gebruikt.

In Uden bouwde Ecovat een eerste demonstratiemodel dat groot genoeg is om vijftig nieuwbouwwoningen te verwarmen. Nu is het tijd voor een groter project in Het Dorp in Arnhem. Daar gaat een Ecovat 500 woningen van duurzame warmte voorzien.

