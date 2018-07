Geschreven op 17-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Duwaal transformeert de waterstofketen. Duwaal richt zich op een integrale benadering om een doorbraak in waterstoftechnologie te forceren binnen duurzame mobiliteit.

Na jaren van onderzoek met gerenommeerde partijen is het zaak om een proeftuin (tankstation) op te zetten in Amsterdam West.

Doel van de proeftuin is het aanbieden van een integraal waterstofconcept (van Wind tot Wiel) en experimenten te doen met waterstofvoertuigen in de binnenstad.

Uiteindelijk is dit project onderdeel van een groter programma om binnen 5 jaar ca. 500 voertuigen van brandstofceltechnologie te voorzien. Bij 500 voertuigen is een belangrijke omslag voorzien waarbij waterstof goedkoper zal worden dan diesel. Het aantal is nodig om massaproductie op gang te brengen die de kostprijs zal drukken.

In lijn met dit volume wordt gekeken naar concentratie, rondom de urban node Amsterdam. Er wordt een convenant voorbereid waarin belangrijke politieke en private spelers uit Noord West Nederland zullen aansluiten om een gezamenlijke waterstof strategie op te zetten.

Binnen 5 jaar wordt een CO2 besparing verwacht van meer dan 20.000 ton per jaar. Er zullen 5-8 tankstations worden gebouwd met ca. 7 windmolens die waterstof produceren. Door advances in met name de brandstofcel technologie zal 1kg waterstof straks 7 liter diesel kunnen vervangen. Daarmee wordt integraal gezien waterstofproductie uit wind meer CO2 besparend dan opwekking van elektriciteit. Bovendien kent waterstof belangrijke voordelen ten opzichte van opslag en distributie van elektriciteit.

Het consortium zal profiteren van exploitatie, opschaling, kennis en schonere en stillere steden. Daarnaast biedt het project veel inzichten in de waterstofroute voor Nederland. Hygro en haar partners publiceren regelmatig of worden gevraagd vanuit de topsector Energie en/of RVO voor hun bijdrage. Ook met dit project zullen de partijen hier belangeloos aan meewerken om het belang van waterstof onder een breed publiek kenbaar te maken.

Duwaal is het initiatief van HYGRO, ondersteund door Energy Valley en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, om samen met verschillende betrokkenen in de keten gelijktijdig vraag en aanbod van waterstof te organiseren. De naam Duwaal is een afgeleide van het woord duaal: tweeledig. Daarnaast is het de afkorting Duurzame waterstof Alkmaar omdat het plan gestart is samen met de waterstoftruck specialist Etrucks (uit Westerhoven) en GP Groot en HVC uit Alkmaar.

Inmiddels heeft het initiatief zich uitgebreid naar de regio Noord-Holland en heeft het de volgende doelstelling: de realisatie van de allereerste waterstofwindmolen in de Wieringermeer. Distributie van het waterstof naar minimaal 5 locaties voor het tanken van waterstof op 350 bar (vrachtwagen) en/of 700 bar (auto). 100 vrachtwagens op waterstof rijden en verschillende kleinere voertuigen applicaties.

Door gelijktijdig vraag en aanbod te realiseren wordt het kip-ei dilemma van de waterstofketen doorbroken. Door de opzet wordt er voldoende schaal bereikt om de duurzame waterstof tegen een competitieve prijs aan te bieden in de regio. Begin 2019 zal de waterstofmolen in samenwerking met ECN en Lagerwey gerealiseerd worden. De waterstof wordt geleverd in Alkmaar aan het NXT tankstation in de Boekelermeer.

Niet alleen vervoerders kunnen gebruik maken van het waterstof, ook andere gebruikers worden uitgenodigd en benaderd om aan te haken. Zo wordt samen met Toyota Material Handling gezocht naar potentiele gebruikers die met vorkheft trucks op waterstof willen gaan rijden. Vanuit Toyota Nederland zal de Mirai worden gepromoot. Hyundai dealer Dirk Barten zal de nieuwste generatie (2018) waterstofauto gaan aanbieden.

Het Duwaal project wordt ondersteund met een subsidie via de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport: DKTI-Transport

