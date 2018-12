Geschreven op 18-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mercedes Benz gaat een deel van de fabrieken van windenergie voorzien.

Zes windparken in de Duitse deelstaat Nedersaksen moeten vanaf 2021 groene stroom gaan leveren aan Mercedes Benz.

Door de levering aan Mercedes kunnen de windparken langer actief blijven.

De energie wordt geleverd door de Noorse firma Statkraft, dat de energie van de windparken opkoopt. Mercedes is volgens Statkraft het eerste grote Duitse bedrijf dat overstapt op energie van de windparken. De Duitse overheid subsidieert nu nog windparken, maar stopt daar na 2020 mee.

De windenergie van Statkraft zorgt voor een deel van de energievoorziening. Het andere deel wordt geleverd door energieleverancier Enovos. “De samenwerking met innovatieve bedrijven zoals Daimler, energieleverancier Enovos en de windparken die door de gemeenschap beheerd worden, zorgt ervoor dat we hernieuwbare energie sneller kunnen integreren in de Duitse markt”, stelt Carsten Poppinga, algemeen directeur van Statkraft Duitsland.

Met de hernieuwbare energie worden straks de Mercedes-fabriek in Bremen en de productielocaties voor batterijen voor de elektrische auto’s van duurzame energie voorzien. In de fabriek in Bremen wordt onder andere de elektrische EQC gebouwd.

Zie ook: Mercedes-Benz EQC: De Eerste Elektrische Mercedes-Benz – The Full Electric Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: Ultimate Luxury of the Future – Daimler Investeert Miljarden In Elektrische Trucks En Bestelwagens – De Elektrische Mercedes eActros Vrachtwagen by Mercedes-Benz Trucks – Mercedes-Benz Presents Vision URBANETIC Concept: The Autonomous Van Of The Future – De Elektrische Mercedes eSprinter Bestelbus by Mercedes-Benz Vans –