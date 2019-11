Geschreven op 3-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Stichting StadsOase Spinozahof is een duurzaam, sociaal en educatiefs bottum-up initiatief in de Stationsbuurt in Den Haag.

De StadsOase zet met het plaatsen van zonnepanelen en een roet?lter op haar Pizza-oven een volgende stap naar een nog duurzamer bestaan.

StadsOase Spinozahof werd in 2014 gecreëerd op een braakliggend stuk bouwgrond van Staedion en is inmiddels een Duurzame Groene StadsOase. In maart 2019 won het initiatief een duurzaamheidsprijs van van Staedion ter waarde van 10.000 euro in de categorie Samen Duurzaam. Met het geld van deze prijs kunnen de materialen aangeschaft worden waarmee de StadsOase Spinozahof verder kan bouwen aan een duurzaam en educatief programma.

Inmiddels is met behulp van het prijzengeld de afvoer van de keuken aangesloten op een Helofyten-?lter, zijn er op 26 oktober zonnepanelen geplaatst en is op 3 november is er een try-out van de Pizza-oven voorzien van een roet?lter. Dit is voor zover bekend de enige Pizza-oven die hiermee is uitgerust.

Buurtbewoners zijn de motor achter dit buurtinitiatief. Zij dragen op verschillende manieren bij aan de bouw, onderhoud en activiteiten die ontplooid worden. Op ludieke wijze worden mensen bewust gemaakt van de vraag hoe een steentje bijgedragen kan worden aan duurzamer gedrag of omgeving. Zo kan men hier het GFT inleveren en helpen met het maken van compost, zijn er Indische Loopeenden ter bestrijding van slakken, wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van regenwater, is er wekelijks een vegetarische Pot-luck, een biologische verpakkingsvrije markt op woensdag, wordt het afwaswater gerecycled middels een helofyten?lter, en is De Buurtschuur Spinozahof gerealiseerd waar mensen gereedschappen kunnen lenen. Vanzelfsprekend worden er groenten en fruit verbouwd. De groep van 350 vaste betrokkenen bestaat uit 22 verschillende nationaliteiten.

Het ontbrak nog aan zonnepanelen en ook het stoken van de Pizza-oven op hout kon nog beter.

Stichting StadsOase Spinozahof wil in de komende jaren op de huidige missie voortborduren. En daarmee de StadsOase verder uitbouwen tot een gezonde voedingsbodem voor zowel het ecologische als sociaal economische- en culturele vlak. Uitgangspunt blijft dat de StadsOase autonoom en bottum-up gerund wordt door de locale gemeenschap, gebruikmakend van verrijkende kennis, ideeën en programmering. Think global, act local. De Ambitie van de StadsOase Spinozahof past in het beleid van Staedion.