Geschreven op 7-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Na maanden te zijn getest in een laboratorium wordt over een week of drie de eerste onderwatervlieger die duurzame energie opwekt getest in de Waddenzee.

De onderwatervlieger heeft de naam TidalKite en maakt gebruik van getijdenwerking, de stroming in het water, om elektriciteit op te wekken. Deze getijdenwerking is in feite de waterverplaatsing tussen eb en vloed.

De TidalKite bestaat uit twee grote uit vleugels opgebouwde vliegers van zeven meter hoog en twaalf meter lang, die onder water met een kabel verbonden zijn aan een hydraulische cilinder. Door de stroming wordt de cilinder aangetrokken. De energie die dat opwekt gaat via een hydromotor naar een generator.

Om de cilinder weer uit te rekken is slecht twee procent van de opgewekte stroom nodig. Een vlieger heeft een vermogen van 500 kW waarmee zo’n zevenhonderd huishoudens van stroom kunnen worden voorzien.

Voor de test in de Waddenzee wordt een kleiner model gebruikt dat stroom voor 70 huishoudens kan opwekken. Het testmodel wordt ook niet op de bodem verankerd maar op een ponton. ,,Dan kunnen we beter de energieomzetting in de gaten houden dan wanneer de kite helemaal onder water zit.” Volgens Youri Wentzel van Sea-Qurrent uit Grou, die de TidalKite bedacht, is zijn vinding een mooie oplossing om de Waddeneilanden te verduurzamen. Bovendien leveren de stroomgaten tussen de eilanden goede omstandigheden om stroom op te wekken.

Er worden op twee plaatsen TidalKite’s geplaatst in de Waddenzee. Deze beide getijdenvliegers komen ter hoogte van Cornwerd in het water. Deze twee vliegers vormen nog een testfase. Er wordt nauwlettend gekeken of deze proef werkt. Als het lukt om rendabel getijdenenergie op te wekken zullen er meerdere TidalKite’s in de zee worden geplaatst.

