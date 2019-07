Geschreven op 28-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Nederland moet van het gas af. Dat politieke besluit is inmiddels genomen. Volgens het onlangs verschenen Klimaatakkoord moeten Nederlandse woningen uiterlijk in 2050 van het gas af zijn.

Nederland gebruikt nog steeds heel veel gas. Particulieren gebruiken gas voornamelijk voor koken op gas en het verwarmen van gun huis en voor de productie van warm water.

Nederlandse bedrijven gebruiken ook veel gas voor productieprocessen en verwarming.

Voor huishoudens zijn er al volop mogelijkheden om koken op gas te vervangen door elektrisch koken cq inductiekoken. Dat is betrekkelijk eenvoudig te realiseren. De meest energiezuinige optie is inductie. Koken op inductie heeft veel voordelen, zo is het een stuk veiliger dan koken op gas en is de kookplaat veel makkelijker schoon te maken.

Het gebruik van gas voor de productie van warm water en voor de verwarming van het huis vervangen door een duurzaam alternatief is een groter probleem.

Veel gemeenten in Nederland zijn al gestart met wonen zonder aardgas. Een warmtenet, ook wel bekend als stadsverwarming, is een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. Nadeel van een warmtenet aansluiting is dat je daar voor lange tijd aan vast zit. Het eenvoudig overstappen van energieleverancier zoals we dat nu kennen, is niet meer mogelijk.

Je kunt ook kiezen voor infraroodpanelen die stralingswarmte afgeven. Infrarood-panelen of infrarood-folie kan gebruik worden als bijverwarming in kamers die weinig worden gebruikt. Infrarood verwarming werkt op stroom.

Overstappen op een elektrische manier van verwarmen is ook een optie. In de meeste gevallen krijg je dan een warmtepomp. Je verwarmt je huis dan met een lage temperatuur, daarvoor heb je speciale lage temperatuurradiatoren of vloer- en/of wandverwarming nodig. De warmtepomp regelt ook je warme water. Een andere mooie optie voor warm water is een zonneboiler die verwarmt water met zonlicht.

Vloerverwarming is een ideaal comfort systeem waarbij onder uw vloerafwerking een systeem geplaatst is waarmee uw woon/leef ruimte verwarmt wordt. Vloerverwarming systemen maken gebruik van lage temperaturen. Omdat vloerverwarming lage cv-water temperaturen verdraagt om de ruimte te verwarmen, is het onder vrijwel elke vloer plaatsbaar en een zeer energie zuinige manier van verwarmen.

Of het nu gaat om een water gevuld vloerverwarminssysteem, of een elektrisch vloerverwarmingssysteem, Vloerverwarming is altijd comfort verhogend, energie zuinig, en in hoge mate ruimte besparend. Complete sets vloerverwarming voor degene die direct en super voordelig aan de slag wil. Maar ook losse materialen voor vloerverwarmingssystemen zijn uit voorraad leverbaar.

Moderne en energie zuinige elektrische vloerverwarming van Cvkoopjes.nl is geschikt voor vele toepassingen.

Ideaal voor badkamer of toilet. Maar ook voor onder een tegelvloer in de hal of keuken is elektrische vloerverwarming een comfortabele toepassing.

Dankzij de nauwkeurige werking van de standaard meegeleverde klokthermostaat is voordelig verwarmen en optimaal comfort gegarandeerd.

Inzicht in het stroomverbruik over een bepaalde periode (maand / Jaar) behoort tot een van de geïntegreerde opties van de klokthermostaat.

Danfoss EFTI vloerverwarming sets worden compleet en ready to go geleverd. – Werkbreedte : 50 cm – Snelle opwarmtijd – Toepasbaar als hoofd- of bijverwarming – Energie zuinig in combinatie met de meegeleverde inbouw klokthermostaat – Zeer geringe opbouwhoogte – Kan direct in de tegellijm verwerkt worden – Geen onderhoud noodzakelijk – Kan op bestaande tegelvloeren worden verwerkt.

Danfoss EFTI kan worden geïnstalleerd in woningen, kantoren, winkels enzovoort en is prima toepasbaar onder tegelvloeren, natuursteen, grindkorrelvloeren, laminaat, parket, houten vloeren en linoleum.