Geschreven op 27-3-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In de Duinwijck op Vlieland worden 38 woningen aardgasvrij gemaakt worden op een hele bijzondere manier.

Urgenda is al jaren actief op de Waddeneilanden en hielp bij het realiseren van een bijzondere samenwerken tussen allerlei partijen van de gemeente en bewoners tot Nuon.

Dankzij subsidie voor Aardgasvrije Wijken en Innovatieve Aanpakken gaat het project door.

In de winter van 2020/21 zal de wijk verwarmd worden met behulp van water dat warm gemaakt is met de zon en vervolgens onder de grond goed geïsoleerd wordt opgeslagen.

Het water verzamelt in de zomer zoveel warmte, dat de wijk er de hele winter mee door kan, met behulp van collectieve warmtepompen en wat minimale aanpassingen in huis. Een mooi voorbeeld van een innovatieve oplossing.

Vroeger werd Vlieland verwarmd door koelwater van dieselgeneratoren. Toen die verdwenen en Vlieland aangesloten werd op het stroomnet bleven delen van het eiland zonder verwarming achter. Er was wel een warmtenet, maar geen warmtebron. Voor de 38 huizen in de wijk Duinwijck werd de leemte opgevuld met twee grote gasketels, die zorgen dat er een netwerk is dat op hoge temperatuur draait. NUON wil al een aantal jaren van dit niet-duurzame net af, maar hoe? Medio 2016 werd Urgenda gevraagd om advies. Sindsdien is de bal gaan rollen. Waar in eerste instantie de vraag was wie het ouderwetse net van NUON zou kopen, wordt er inmiddels onderzocht hoe maar liefst drie wijken op innovatieve wijze van het gas af gehaald kunnen worden in samenwerking met NUON.

Voor de wijk worden twee methoden ontworpen om de wijk gasvrij te maken. Een van de manieren is heel vernieuwend: ondergrondse wateropslag. Een grote goed geïsoleerde zak gevuld met water wordt in de zomer verwarmd met zonne-energie, opdat de wijk daar de hele winter mee door kan.

Terwijl NUON een moeder-warmtenet oplevert in september 2019, wordt er ook gewerkt aan een ondergrondse wateropslag die in de winter van 2020 op 2021 de woningen gasvrij van warmte kan voorzien. Het net van NUON zorgt voor een vangnet en daarmee draagvlak bij de bewoners. Als deze proef goed blijkt te werken, hoeft er wellicht in de toekomst op andere plekken geen vangnet meer te zijn.

De ervaring en kennis van de bewoners wordt meegenomen in de volgende fase. En kan als voorbeeldproject dienen voor het gasvrij maken van andere wijken. Inmiddels wordt bekeken of nog twee hele wijken van het gas af gehaald kunnen worden op Vlieland.

Duinwijck is een wijk in de gemeente Vlieland. Vlieland is een eiland in de Waddenzee. Op het eiland leven ongeveer 1100 mensen. De wijk Duinwijck wordt sinds de bouw verwarmd door een stadsverwarming. Oorspronkelijk zou de warmtebron de restwarmte van de eigen eilander Energiecentrale worden, maar nadat er elektriciteitskabels naar Friesland zijn getrokken is dat losgekoppeld.

De stadswarmte wordt geleverd door Nuon/Vattenfall. Zij hebben een aantal maal aangegeven het net te willen afscheiden. De omvang is te klein om voor hun bedrijf interessant te zijn. De gemeente Vlieland is zeer enthousiast bezig met het CO2 vrij maken van het eiland en heeft als een van de speerpunten van het Duurzaamheidsbeleid de wijk Duinwijck gasvrij te maken. Er zijn meerdere typen huizen in de wijk: 8 vrijstaande woningen, 4 appartementen, 26 eensgezinswoningen en een aantal recreatieve appartementen.