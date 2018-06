Geschreven op 9-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

DSM heeft bekendgemaakt dat dankzij een overeenkomst met Eneco vanaf 2018 alle aangekochte elektriciteit in Nederland uit hernieuwbare bronnen afkomstig is.

Met deze mijlpaal zet DSM een eerste stap om de doelstelling om vanaf 2025 wereldwijd 50% van de aangekochte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te bereiken.

De algemene koopovereenkomst met Eneco bouwt voort op een bestaand contract tussen Eneco en DSM voor 2018 en omvat de hernieuwbare elektriciteit die DSM van de Nederlandse windparken Krammer en Bouwdokken (zie foto) betrekt. Eneco zal DSM in Nederland van 2018 tot 2025 van 100% duurzame elektriciteit voorzien.

In het kader van Sustainable Development Goal #7 (“Betaalbare en schone energie”) committeert DSM zich aan verantwoord en efficiënt gebruik van elektriciteit. De onderneming is echter afhankelijk van de beschikbaarheid van hernieuwbare elektriciteit via het nationale stroomnetwerk of via lokale energieopwekking.

Omdat het lokale en regionale beleid van invloed zijn op het vermogen van DSM om hernieuwbare elektriciteit op grote schaal in te kopen, werkt DSM nauw samen met de verantwoordelijke instanties en andere bedrijven om voor een groter aanbod van hernieuwbare elektriciteit op het nationale stroomnetwerk te zorgen. DSM is een van de ondertekenaars van de Renewable Energy 100 (RE100) van de Climate Group. Dit initiatief heeft tot doel om ervoor te zorgen dat ’s werelds toonaangevende bedrijven zo spoedig mogelijk 100% van hun elektriciteit uit duurzame bronnen betrekken.

