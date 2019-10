Geschreven op 27-9-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Onlangs is GroenLeven in Zwolle begonnen met de realisatie van het derde drijvende zonnepark van GroenLeven.

De Sekdoornse plas in Zwolle wordt voorzien van 40.000 zonnepanelen, wat omgerekend genoeg groene stroom is voor 4.000 huishoudens.

Het is het eerste drijvende zonnepark in Zwolle. Op de zandwinningsplas komt een 20 hectare groot zonneveld.

Het zonnepark op de Sekdoornse Plas is niet het enige drijvende zonneveld dat wordt geplaatst in Zwolle. Voor de Bomhofsplas in Zwolle-Noord zijn ook al plannen. Deze twee zonneparken kunnen samen ongeveer 13.500 huishoudens van stroom voorzien.

Zwolle wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er dan in Zwolle evenveel energie op duurzame wijze wordt opgewekt als dat er wordt gebruikt. Voor het zover is, moet er nog veel gebeuren. De gemeente wilt vaart maken: al in 2025 moet de uitstoot van CO2 25 procent minder zijn dan in 1990 en wordt 25 procent van alle energie op duurzame wijze opgewekt.

Naast de twee drijvende zonneparken wordt er ook nog een zonneveld gerealiseerd aan de Jan van Arkelweg. Dit zonnepark van het bedrijf Kronos Solar voorziet in stroom behoefte voor ruim drieduizend huishoudens.

Zie ook: Drijvend Zonnepark Met 130.000 Zonnepanelen Op Zuidplas Kremer Zand en Grind Sellingerbeetse by GroenLeven – Drijvend Zonnepark Met 23.000 Zonnepanelen Op Zandwinplas Roelofs Zandwinning in Tynaarlo by GroenLeven – Drijvend Zonnepark Met 3.770 Zonnepanelen In Rijnhaven Rotterdam by Sunny Site Up – Drijvend Zonnepark Op Lippe Gabriëlsplas bij Ureterp Met 38.500 Zonnepanelen by Univergy Solar – Nationaal Consortium Zon op Water Gaat Drie Drijvende Zonneparken van 100 MW Realiseren – Het Grootste Drijvend Zonnepark van Nederland: Zonnepark Bergerden in Lingewaard – Drijvende Zonnepanelen Op Industrieterrein Westpoort in Groningen by Sunfloat – Drijvend Met de Zon Meedraaiend Rond Zonnepanelenveld in de Eisenhowerplas in Elst – Grootste Drijvende Zonne-Energiecentrale ter Wereld Geopend in Huainan, China – Gigantisch Drijvend Zonnepark Met 5 Miljoen Zonnepanelen In Saemangeum In Zuid-Korea – The Blue Future: Floating Mega Islands by MARIN – Hywind: World’s Largest (30MW) Floating Offshore Wind Farm Off the Coast of Peterhead, Scotland – The Hexicon Energy Concept: Wind, Wave and Solar Energy Floating Platform – Energy Islands to power the World – Solar islands to Power the World – Zon op Zee: Drijvend Zonnepark op Noordzee – Floating Solar at Sea by Oceans of Energy – SolarSea: Solar Panels At Sea – Unlimited Renewable Energy Without Using Land by Swimsol – Marktconsultatie Drijvend Zonnepark Zon Op De Slufter Op De Maasvlakte In Rotterdam