Geschreven op 2-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Onlangs heeft de gemeenteraad van de Friese gemeente Opsterland ingestemd met een plan voor de aanleg van een drijvend zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas bij Ureterp.

Op de voormalige zandwinput wil het Spaans-Japanse bedrijf Univergy Solar 38.500 zonnepanelen leggen. Het zonnepark kan energie leveren aan 2.500 huishoudens.

In Ureterp bestaat argwaan ten aanzien van het plan. Er zijn door Univergy Solar tal van compenserende maatregelen toegezegd, maar het is voor de dorpsbewoners maar zeer de vraag of die ook gerealiseerd gaan worden. Het bedrijf beloofde twee bruggen over de Fryskepeallenfeart aan te leggen, die de Lippe Gabriëlsplas in tweeën snijdt. Daarnaast zou er bij de plas een aantal vissteigers komen, bankjes en een verhard wandelpad. In het ontwerp van de omgevingsvergunning waren de bruggen en steigers echter optioneel en is de aanleg daarvan gekoppeld aan het rondkomen van de financiering.

De afgelopen week kwam het tot een nieuwe ontmoeting tussen vertegenwoordigers van plaatselijk belang Ureterp, de gemeente Opsterland en Univergy Solar. Het resulteerde in een nieuwe afspraak. De bruggen en steigers zijn uit de plannen geschrapt. In plaats daarvan komen er 200 zonnepanelen op multifunctioneel centrum De Wier. De nieuwe deal overtuigt de inwoners van Ureterp slechts gedeeltelijk. Het gevoel dat er veel losse eindjes aan het plan zitten, is bij velen van hen nog niet weggenomen.