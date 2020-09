Geschreven op 3-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

GroenLeven heeft een drijvend zonnepark op de zandwinplas van Van der Wiel in Nij Beets, in de gemeente Opsterland gerealiseerd.

Met ruim 33.000 zonnepanelen levert het zonnepark genoeg groene stroom voor zo’n 4.000 huishoudens.

Het drijvende systeem, door GroenLeven zelf ontwikkeld, is zo ontworpen dat licht en lucht het water kunnen blijven raken. Zo maakt het systeem gebruik van panelen die licht doorlaten en brede lichtstraten. De panelen worden laag bij het water gemonteerd zodat de andere oever nog steeds zichtbaar zal zijn. Er wordt gebruik gemaakt van bodemverankering met speciale klapankers, waardoor ankers niet aan de wal bevestigd hoeven te worden.

Van de huidige 40 hectare water is ongeveer 9 hectare voorzien van zonnepanelen. De vorm van het park is zo gekozen dat deze aansluit bij de natuurlijke vorm van de zandwinput en er voldoende ruimte blijft tot aan de oevers. Daarmee wordt de flora en fauna ontzien. Ook wordt er door een ecologisch bureau onderzoek gedaan naar hoe ecologie verder gestimuleerd kan worden.

In samenspraak met Van der Wiel, Gemeente Opsterland, Plaatselijk Belang Nij Beets en Energiecoöperatie Krigel is ervoor gekozen om een gebiedsfonds op te richten. In dit gebiedsfonds wordt een financiële bijdrage gestort ten behoeve van sociaal maatschappelijke doeleinden of samenlevingsactiviteiten in de omgeving Nij Beets. Zo komt de komst van de duurzame energiebron ten goede van de hele omgeving, de hele gemeenschap.

