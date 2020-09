Geschreven op 10-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

GroenLeven realiseert op de zandwinplas in Balderhaar een drijvend zonnepark. Met ruim 40.000 zonnepanelen wordt hiermee stroom opgewekt voor zo’n 5.000 huishoudens.

Het drijvende zonnepark is een voorbeeld van een innovatieve dubbelfunctie: door zandwinplassen te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van andere bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden.

In het ontwerp van het zonnepark is veel rekening gehouden met landschappelijke inpassing. De zandwinplas is omringd door bos. Door het bijplanten van diverse fruitbomen wordt het zicht op de zonnepanelen beperkt.

Het drijvende systeem is ontwikkeld door GroenLeven. Het is zo ontworpen dat licht en lucht het water kunnen blijven raken. Zo maakt het systeem gebruik van panelen die licht doorlaten en brede lichtstraten. Dit draagt bij aan de instandhouding van de ecologie. Ook wordt er voorzien in de bevordering van het onderwaterleven, zoals het bieden van een plaats waar visjes bescherming in kunnen vinden en zich in kunnen vermenigvuldigen. In samenwerking met het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) wordt de ecologie in de komende vijf jaar gemonitord.

De bouw van het zonnepark start naar verwachting in de eerste week van september. Het zonnepark is volgens deze planning half oktober klaar.

