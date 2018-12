Geschreven op 20-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De gemeente Rotterdam en Sunny Site Up hebben op 18 december 2018 een intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van een drijvend zonnepark in de Rijnhaven of omgeving.

In het water komen 3.770 zonnepanelen te liggen, die samen voldoende stroom opwekken om 285 huishoudens van schone energie te voorzien.

De komst van het zonnepark was een wens van de fractie van de ChristenUnie-SGP als onderdeel van de afspraken in het Zomerakkoord 2017. Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid en Energietransitie) is enthousiast over het initiatief. “Zonne-energie is aan een opmars bezig. We willen meer ruimte bieden voor het opwekken van schone energie in de stad. Ook op onverwachte plekken, zoals op het water.”

Het opwekken van zonne-energie is een van de speerpunten in de plannen die het stadsbestuur heeft voor de energietransitie. Met de inzet op schone energie en energiebesparing moet de uitstoot van CO2 in 2030 met ten minste 49% zijn gereduceerd. De komst van het drijvend zonnepark is een van de projecten die daaraan moet bijdragen. Sunny Site Up bestaat uit een samenwerking van Mothership, Greenchoice en Texel4Trading.

De verwachting is dat het drijvende zonnepark eind 2019 gereed is. Begin 2019 zal het ontwerp gepresenteerd worden en zal de vergunningsaanvraag worden ingediend. Op dat moment start ook de inspraak voor de omgeving. Omwonenden kunnen via de postcoderoosregeling ook een aandeel nemen in een of meerdere zonnepanelen van het drijvende zonnepark.

