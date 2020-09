Geschreven op 1-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Evides Waterbedrijf heeft op 10 juli Europa’s grootste zonvolgende drijvende zonnepark geopend op het waterbekken van productielocatie Kralingen.

Dit levert een optimaal rendement op aan duurzame energie. Het is een nieuwe, innovatieve stap naar het energieneutraal maken van de drinkwaterproductie van Evides.

Annette Ottolini, Directeur van Evides Waterbedrijf en Kees-Jan van der Geer, directeur van Floating Solar hebben het zonnepark samen geopend.

Kees-Jan van der Geer: “Omdat de installatie met speciale sensoren de zon kan volgen, wordt zoveel mogelijk zonnekracht effectief benut. Het meedraaien gebeurt met lieren. Sensoren meten de sterkte van de zon, de windkracht en andere parameters en zorgen voor een optimaal resultaat aan duurzame energie. De omvang van zo’n zonnepark is vooralsnog uniek in Europa.”

Tussen het waterbekken en het Evides hoofdkantoor ligt nog een halve hectare aan zonnepanelen. Annette Ottolini: “Het geheel is het zichtbare én meetbare resultaat van de bijdrage van Evides aan de energietransitie. Wij willen het leveren van betrouwbaar drink- en industriewater zo inrichten en organiseren, dat de energiebalans uiteindelijk neutraal is.”

Evides heeft als voorwaarde gesteld dat de energieopwekking geen impact heeft op de waterkwaliteit in het bekken. Dat is gevuld met voorgezuiverd rivierwater en gebruikt Evides voor de drinkwaterproductie. Annette Ottolini: “Goed en betrouwbaar drinkwater leveren is en blijft de kerntaak van Evides en wordt zorgvuldig bewaakt. Verder volgen we nauwgezet of de installatie geen ongewenste neveneffecten heeft op de ecologie in en om het bekken.”

Om als waterbedrijf te kunnen blijven richten op de kerntaak, werkt Evides voor het opwekken van duurzame energie samen met professionele partijen. Op Kralingen werkt Evides samen met Floating Solar, die het zonnepark levert. Zij financieren, plaatsen en beheren het zonnepark en blijven eigenaar van de panelen. Evides neemt de groene stroom af die wordt geproduceerd. De in totaal 4.787 panelen hebben een jaaropbrengst op van ruim 2 miljoen kWh aan duurzame energie. Ter vergelijk: dit is net zoveel als 650 huishoudens gemiddeld per jaar verbruiken.

Het verder verduurzamen van het eigen energieverbruik en het verlagen van de co2-voetafdruk zijn voor Evides twee belangrijke maatschappelijke doelen. Daarom is het bedrijf in 2018 gestart met een zonnepark op de productielocatie Braakman bij Terneuzen. Nu is er als volgende stap in Rotterdam een groot, drijvend én draaiend zonnepark. Om de milieu-ambities te behalen, onderzoekt Evides welke andere spaarbekkens geschikt zijn om dergelijke drijvende zonneparken te realiseren.