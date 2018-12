Geschreven op 29-11-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Vastgoedontwikkelaar DOKVAST heeft KiesZon opdracht gegeven drie van haar distributiecentra, waaronder één in Eindhoven, te voorzien van zonnepanelen.

In totaal gaat het om 41.536 panelen. Jaarlijks zullen die ruim 11.000.000 kWh aan groene stroom opwekken. KiesZon engineert, realiseert en onderhoudt de drie zonnedaken voor DOKVAST.

Duurzaamheid staat bij DOKVAST centraal. De distributiecentra die zij ontwikkelen worden C02- en energieneutraal opgeleverd. De daken van drie DC’s inzetten voor de opwek van duurzame energie sluit dan ook naadloos aan bij de visie van de vastgoedontwikkelaar. Jos Klanderman, managing director DOKVAST, is enthousiast over de zonnedaken. “Wij geloven dat duurzaamheid de toekomst heeft. Door zelf zonnestroom op te wekken met één van de grootste zonnestroomprojecten van Nederland onderstrepen we dat.”

Eén van de drie locaties waar zonnepanelen geplaatst zullen worden betreft het distributiecentrum NewLogic VI in Eindhoven. Op het dak van het distributiecentrum, dat BREEAM Outstanding gecertificeerd is, zullen 16.800 panelen van 300 wattpiek per stuk jaarlijks zorgen voor 4.500.000 kWh aan duurzaam opgewekte zonnestroom. Ook op de twee andere daken komen zwarte hoogrendementspanelen van 300 wattpiek, zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte.

KiesZon, 100 procent dochter van duurzame energieleverancier Greenchoice, realiseert de drie zonnedaken voor DOKVAST. Frank Heijckmann, algemeen directeur KiesZon, is trots op de samenwerking en ziet overeenkomsten. “DOKVAST is een sterke partner in het verduurzamen van vastgoed. Net als zij hebben wij hoge ambities. We willen vorm blijven geven aan de solar revolutie. Met deze nieuwe samenwerking en de zonnedaken die daaruit voortkomen doen we dat.” Naar verwachting zal het derde en laatste zonnedak in het eerste kwartaal van 2019 worden opgeleverd.

Zie ook: Zonnedak Op XXL Distributiecentrum Greenport Venlo Met 28.000 Zonnepanelen by KiesZon – Refresco Benelux Gaat 8.720 Zonnepanelen Plaatsen Op Drie Daken by KiesZon – Hoofdkantoor en Distributiecentrum Jumbo in Veghel Met 14.000 Zonnepanelen by KiesZon – Distributiecentrum Rhenus Logistics in Eindhoven met 15.318 Zonnepanelen by KiesZon – Gemeentekantoor BEL Combinatie (Blaricum, Eemnes en Laren) Met 675 Zonnepanelen by KiesZon – Hoofdkantoor Greenchoice Met 160 Zonnepanelen by KiesZon: Van Energielabel F Naar Energielabel A – Zonneweide Eemnes Naast de A1 Met 19.000 Zonnepanelen by KiesZon – Daken Protest, Dekker Sport & Party en CDR Vastgoed Met 10.000 Zonnepanelen by KiesZon – SnowWorld Zoetermeer en Landgraaf met 13.000 Zonnepanelen by Indi Energie en KiesZon – Zonnedak op Amercentrale RWE in Geertruidenberg by Indi Energie en KiesZon – Waterland All Weather Terminal VCK Logistics in Amsterdam Met 1.890 Zonnepanelen by KiesZon – Groot Zonnedak Met 41.114 Zonnepanelen op Vijf Daken van CWT in Amsterdam by KiesZon – Banketbakker Daelmans in Oss Plaatst 1.666 Zonnepanelen Op Het Dak by KiesZon