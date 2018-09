Geschreven op 7-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mevrouw Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, heeft vandaag drie windturbines ingehuldigd die EDF Luminus in samenwerking met IOK, IOK Afvalbeheer en IVAREM heeft gebouwd op het bedrijventerrein Eindhoutseheide in Geel en Laakdal.

De drie nieuwe windturbines met elk een hoogte van 150 meter werden gebouwd ter hoogte van de industriezone Eindhoutseheide op het grondgebied van Geel en Laakdal. Ze hebben elk een vermogen van 2,2 MW en zullen samen jaarlijks 12.000.000 kWh groene energie produceren, wat overeenstemt met het jaarlijkse verbruik van 3.500 gezinnen.

De lokaal geproduceerde groene energie wordt afgenomen door de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie van IOK Afvalbeheer en IVAREM. Dankzij de groene energie vermijden zij zo 2.497,2 ton CO2-uitstoot.

Gouverneur Cathy Berx bevestigt het belang van hernieuwbare energie: “Een energie-onafhankelijke provincie Antwerpen, dat is een provincie zonder energieverspilling en mét een aanbod aan hernieuwbare energie dat de vraag naar energie dekt. Dit is geen droom, maar mijn ambitie. Een gezonde, duurzame, hernieuwbare energiemix betekent dan ook maximaal investeren in zonne-, wind-, (geo)warmte-, en waterkrachtenergie. Ik ben IOK, IOK Afvalbeheer, IVAREM en EDF Luminus erg dankbaar voor hun investering hier in Geel en Laakdal, voor hun bijdrage aan een meer energie-onafhankelijke provincie Antwerpen.”

Frank Schoonacker, Director Corporate Affairs van EDF Luminus: “IOK legt bedrijventerreinen aan en zet deze niet alleen in om economische waarde te creëren, maar ook ecologische waarde. Groene stroom uit windenergie past perfect in dit verhaal. We zijn verheugd dat wij hen hierbij konden helpen. Windenergie is namelijk een groene en betrouwbare oplossing in de strijd tegen de klimaatopwarming.”

Burgers en verenigingen krijgen de mogelijkheid krijgen om te participeren in de uitbating van de drie windturbines in Geel en Laakdal via de cvba EDF Luminus Wind Together. Deze coöperatieve werd door EDF Luminus opgericht om burgers te betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van haar windenergieprojecten. Coöperant worden kan nu al.

