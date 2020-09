Geschreven op 1-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een opstalrecht te gunnen aan E-Connection voor het doen plaatsen en exploiteren van drie windturbines voor de duur van 20 jaar aan de binnenzijde van de Haringvlietdam.

Op het noordelijke landhoofd (buitenzijde) van de Haringvlietdam staan al zes windturbines van E-Connection die in 1997 zijn gebouwd met een totaal vermogen van 3,6 MW.

De locatie van de huidige windturbines is niet geschikt voor opschaling, doordat deze op de golfaanvalskant van de dam liggen en plaatsing van windturbines aldaar niet past binnen het huidige waterveiligheidsbeleid van Rijkswaterstaat.

De mogelijkheden om op de Haringvlietdam meer opwekking van windenergie mogelijk te maken is thans onderzocht. Uit onderzoek volgt dat op of nabij de dam waarschijnlijk drie windturbines met een vermogen van 4 MW per stuk geplaatst kunnen worden. De locatie is opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) van de provincie Zuid-Holland. Het te realiseren vermogen ligt hier op circa 12 MW.

E-Connection zou graag haar bestaande park op deze locatie opschalen. Nu opschaling aan de buitenzijde van de dam niet wenselijk is, is zij ook bereid aan de binnenzijde opschaling te realiseren. Het bestaande park heeft volgens E-Connection nog een lange technische en economische levensduur. Door de effecten van onderlinge beïnvloeding is het niet mogelijk om nieuwe turbines te bouwen op de onderzoekslocatie terwijl het bestaande park nog in werking is.

In theorie zou het openbaar aanbieden van de onderzoekslocatie, terwijl de huidige turbines blijven staan, een mogelijkheid zijn. Echter, de onderlinge beïnvloeding van de turbines op zo een korte afstand (150 meter) zorgt voor turbulentie waar de turbines slecht tegen bestand zijn. Bovendien zorgen de turbines voor windafvang, wat van invloed is op de energieproductie van de beide parken. Een nieuwe ontwikkelaar zou door het bestaande park aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan de turbines én verlies in opbrengst van de bestaande turbines, nog los van het feit dat de bestaande turbines ook voor opbrengstderving aan de zijde van de nieuw te plaatsen turbines zouden zorgen.

Gezien deze omstandigheden heeft E-Connection een gunstige positie in een openbare procedure omdat zij de enige partij zijn die het bestaande park kan verwijderen ten gunste van een nieuw park, die een effectieve concurrentie in een openbare procedure zou belemmeren. Om desondanks op deze locatie, op korte termijn alsnog te komen tot de realisatie van een grootschaliger windpark biedt het uitvoeringsbeleid van het Rijksvastgoedbedrijf de mogelijkheid om een Voornemen tot Overeenkomst (VO) te publiceren voor de nieuwe windlocatie aan de binnenzijde van de dam.

De locatie ligt aan de zuidoostkant van de N57 aan de noordzijde van de Haringvlietdam. De locatie is opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) van de provincie Zuid-Holland als locatie G. Uit voorlopig onderzoek volgt dat hier twee of drie windturbines met een vermogen van 4 MW per stuk geplaatst kunnen worden.

