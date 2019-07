Geschreven op 28-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Met een douche-warmteterugwinning (WTW) blijft warmte uit wegstromend douchewater niet langer onbenut. De douche-wtw warmt er koud water mee op zodat de ketel minder hard hoeft te stoken. Voor warmteterugwinning (wtw) is meestal wel een kleine verbouwing nodig.

Warm water belast het milieu omdat er meestal fossiele brandstoffen nodig zijn om de ketel (of boiler) te stoken. Een douche-wtw vermindert de milieubelasting doordat de helft van de warmte uit wegstromend douchewater kan worden hergebruikt om daarmee koud water voor te verwarmen. De warmwaterketel of boiler hoeft dan minder hard te werken.

Het beste moment om een douche-wtw aan te schaffen is bij nieuwbouw of renovatie van de badkamer; installatie vereist een (kleine) verbouwing. Heb je een elektrische boiler en is een ketel op gas niet mogelijk? Overweeg dan zeker een douche-wtw: die dempt de hoge milieubelasting en verlaagt de energierekening.

Als iedereen in huis heel kort doucht (minder dan 3 minuten) dan is een douche-wtw niet de moeite. Deze moet namelijk eerst even opwarmen.

Een douchegoot-wtw is een slimme investering bij het aanleggen van een nieuwe badkamer.

Deze douchegoten hebben namelijk een geïntegreerde warmtewisselaar waardoor je tijdens iedere douchebeurt energie, CO2 en euro’s bespaart.

Door de technologie Warmteterugwinning uit warm douchewater wordt restwarmte uit warm (afval) douchewater benut. Met die restwarmte wordt vervolgens koud aanvoerwater dat naar de douchemengkraan loopt, voorverwarmd.

Onder het rooster ligt een warmte-terug-win-unit. Het warme douchewater wordt door een warmtewisselaar geleid, waar het zijn warmte afgeeft aan het koude water dat naar de mengkraan gaat. Daardoor hoeft er minder warm water bijgemengd te worden om de gewenste temperatuur te verkrijgen. En dus hoeft er minder water opgewarmd te worden en wordt er minder energie gebruikt. Per douchebeurt wordt zo 40% gas bespaard.