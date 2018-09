Geschreven op 5-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi hoor. Alweer een distributiecentrum met zonnepanelen op het dak. Dit keer gaat het om het distributiecentrum Distriport Tilburg.

In totaal zijn 24.310 zonnepanelen geïnstalleerd. Het totale zonnestroomsysteem levert een capaciteit van 6,3 miljoen kWh stroom.

Logistiek vastgoed ontwikkelaar ProDelta, dat eigenaar is van het pand, meldt dat het hier gaat om het grootste zonnestroomproject van Brabant.

De meer dan 24.000 zonnepanelen zijn op een dakoppervlak van 60.000 vierkante meter geïnstalleerd. Het zonnestroomsysteem op het dak van Distriport Tilburg levert volgens ProDelta een totale capaciteit van 6,3 miljoen kWh stroom. Met deze investering kunnen uiteindelijk 1.800 huishoudens worden voorzien van duurzame energie.

ProDelta bouwt met dit project voort op haar duurzaamheidsbeleid door opnieuw te investeren in een grootschalig zonnestroomproject in logistieke hotspot Tilburg. Vorig jaar werd bij dit distributiecentrum op bedrijventerrein Vossenberg West II, een windmolen in gebruik genomen met een capaciteit van 3,5 Mega Watt en een opgewekt vermogen van 8,2 miljoen kWh aan stroom, goed voor energievoorziening voor 2.350 huishoudens.

Genoemde ontwikkelingen, die totaal 4.200 huishoudens voorzien van duurzame energie, sluiten aan op de duurzaamheidsstrategie van ProDelta en zijn een grote stap richting het leveren van een bijdrage aan een groenere en duurzame toekomst. Ook het nieuw te realiseren project Distriport Waalwijk, met een dakoppervlak van 70.000 m2, zal worden verzien van een zonnestroomproject.

